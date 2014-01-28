Marlboro'nun efsanesi sigaradan öldü

ABD merkezli sigara üreticisi Philip Morris’in sigara markası Marlboro’nun 1978 ila 1981 yılları arasındaki reklamlarında rol alan Eric Lawson, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. Bu, firmanın reklamlarında rol alan oyunculardan David Millar ve David McLean’den sonra sigaraya bağlı olarak gerçekleşen üçüncü ölüm oldu. Millar, 1987 yılında amfizem nedeniyle, McLean ise 1995 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetmişti.

Popüler dizilerde rol almıştı

Lawson, ‘Marlboro Adam’ olarak firmanın reklamlarında rol almış, ve bir ikona dönüşmüştü. Charlie’nin Melekleri, Dynasty ve Sahil Güvenlik gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, hayatının son dönemlerinde sigara karşıtı kampanyalarda yer almıştı. Karısı Susan Lawson’a göre, 10 Ocak’ta evinde hayatını kaybeden oyuncu 14 yaşından beri sigara içiyordu. Lawson eşinin ölümünün ardından, “Sigaranın üzerindeki etkisini biliyordu. Yine de içmeyi bırakamamıştı” diye konuştu. Lawson altı çocuk babasıydı.