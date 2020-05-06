Marksizm 2020 toplantıları 9 Mayıs'ta başlıyor

"Pandemi döneminde küresel direniş ve devrimci fikirler!" temasıyla düzenlenecek Marksizm 2020 toplantıları 9-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantılar Koronavirüs salgını nedeniyle Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin Facebook sayfası üzerinden yayınlanacak.

1992'den beri Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin (DSİP) ev sahipliğinde düzenlenen Marksizm toplantılarında bu yıl, "Irkçılık ve göçmen düşmanlığı neye hizmet ediyor?", "Pandemi döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele", "Neoliberalizmin çöküşü, krizler-alternatifler- Antikapitalist bir manifesto" gibi konular öne çıkıyor.

Program:

9 Mayıs Cumartesi

Saat 15.00

Evrimin kökenleri, dinamikleri ve yönü

Konuşmacılar: Roni Margulies- Tolga Yıldız- Tuna Emren

Saat: 18.00

Irkçılık ve göçmen düşmanlığı neye hizmet ediyor?

Konuşmacılar: Aboubakar El Şami- Polat Alpman-Yıldız Önen

10 Mayıs Pazar

Saat 15.00

Din, devlet, devlet dini

Konuşmacı: Sinan Özbek

Saat 18.00

Marx neden haklı?

Konuşmacılar: Canan Şahin- Ferda Keskin- Ozan Tekin

11 Mayıs Pazartesi

Saat 19.00

Pandemi döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele

Konuşmacılar: Atilla Dirim- Dila Ak- Fulya Oral- Merve Diltemiz

12 Mayıs Salı

Saat 19.00

Genç aktivistler iklim krizini tartışıyor: Durduracağız ama nasıl?

Konuşmacılar: Ali Karakoç- Hilal Şenel- Pınar Vatansever , Selen Ünal, Tibet Şahin

13 Mayıs Çarşamba

Saat 19.00

Neoliberalizmin çöküşü, krizler-alternatifler- Antikapitalist bir manifesto

Konuşmacılar: Alex Callinicos- Argyri Erotokritou- Şenol Karakaş

Detaylı bilgi için tıklayın