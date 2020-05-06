Marksizm 2020 toplantıları 9 Mayıs'ta başlıyor

"Pandemi döneminde küresel direniş ve devrimci fikirler!" temasıyla düzenlenecek Marksizm 2020 toplantıları 9-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantılar Koronavirüs salgını nedeniyle Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin Facebook sayfası üzerinden yayınlanacak.
1992'den beri Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin (DSİP) ev sahipliğinde düzenlenen Marksizm toplantılarında bu yıl, "Irkçılık ve göçmen düşmanlığı neye hizmet ediyor?", "Pandemi döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele", "Neoliberalizmin çöküşü, krizler-alternatifler- Antikapitalist bir manifesto" gibi konular öne çıkıyor.
Program:
9 Mayıs Cumartesi
Saat 15.00
Evrimin kökenleri, dinamikleri ve yönü
Konuşmacılar: Roni Margulies- Tolga Yıldız- Tuna Emren
Saat: 18.00
Irkçılık ve göçmen düşmanlığı neye hizmet ediyor?
Konuşmacılar: Aboubakar El Şami- Polat Alpman-Yıldız Önen
10 Mayıs Pazar
Saat 15.00
Din, devlet, devlet dini
Konuşmacı: Sinan Özbek
Saat 18.00
Marx neden haklı?
Konuşmacılar: Canan Şahin- Ferda Keskin- Ozan Tekin
11 Mayıs Pazartesi
Saat 19.00
Pandemi döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele
Konuşmacılar: Atilla Dirim- Dila Ak- Fulya Oral- Merve Diltemiz
12 Mayıs Salı
Saat 19.00
Genç aktivistler iklim krizini tartışıyor: Durduracağız ama nasıl?
Konuşmacılar: Ali Karakoç- Hilal Şenel- Pınar Vatansever , Selen Ünal, Tibet Şahin
13 Mayıs Çarşamba
Saat 19.00
Neoliberalizmin çöküşü, krizler-alternatifler- Antikapitalist bir manifesto
Konuşmacılar: Alex Callinicos- Argyri Erotokritou- Şenol Karakaş
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