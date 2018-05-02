Marksizm 2018 yarın başlıyor: Aslolan dünyayı değiştirmektir

1992 yılından beri düzenlenen Marksizm toplantılarının 2018 ayağı, 3 ile 6 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Cezayir toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Aralarında HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, T24 yazarı Murat Belge, belgeselci Ümit Kıvanç, “Marksizm ve Parti” ile “Bugün için Lenin” kitaplarının yazarı John Molyneux, yazar Roni Margulies, fizik profesörü Ayşe Erzan ve akademisyen Ferda Keskin gibi isimlerin yer aldığı Marksizm Günleri 3 Mayıs’ta başlıyor.
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin (DSİP) ev sahipliğinde düzenlenen Marksizm 2018’in programında, 68 hareketinin 50’nci yıl dönümü ile Karl Marx’ın 200’üncü doğum günü olmasıyla ilgili konuşmalar dahil toplamda 13 konuşma yer alıyor. 4 gün sürecek olan etkinlik, İstanbul’da Cezayir toplantı salonunda gerçekleşecek.
Marksizm 2018’in programı şöyle:
3 Mayıs Perşembe
17:00-18:15
21. yüzyıl emperyalizmi, Ortadoğu'da savaşlar ve direniş
Konuşmacılar: Canan Şahin - Ozan Tekin
3 Mayıs Perşembe
19:00-20:15
Anlatılan senin hikayen: Karl Marx 200 yaşında
Konuşmacılar: Ferda Keskin - Ümit Kıvanç
4 Mayıs Cuma
17:00-18:15
1968 Türkiye’de ezilenlerin mücadelesini nasıl etkiledi?
Konuşmacılar: Melek Ulagay - Nadire Mater - Nuran Yüce
4 Mayıs Cuma
19:00-20:15
Baskın seçimde sol tutum
Konuşmacılar: Ayşe Erzan - Garo Paylan - Yıldız Önen
5 Mayıs Cumartesi
11:00-12:15
Otoriterleşen dünyada medya
Konuşmacılar: Işın Eliçin - Murat Belge - Murat Çelikkan - Roni Margulies
5 Mayıs Cumartesi
13:00-14:15
Marksizm ve din
Konuşmacı: Sinan Özbek
5 Mayıs Cumartesi
15:00-16:15
Kadın mücadelesinin dip dalgaları ve özgürleştiren dinamikleri
Konuşmacılar: Aylime Aslı Demir- Filiz Kerestecioğlu - Merve Diltemiz - Rümeysa Çamdereli
5 Mayıs Cumartesi
17:00-18:15
İşçi sınıfının mücadelesi: Deneyimler, ihtimaller
Konuşmacılar: Arzu Şenel Atmaca - Irmak Özinanır - İshak Kocabıyık
5 Mayıs Cumartesi
19:00-20:15
1968: Dünyayı değiştiren yıl
Konuşmacılar: Argyi Erotokritou - John Molyneux
6 Mayıs Pazar
13:00-14:15
Göçmen düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret söylemi: Irkçılığı durdurabiliriz
Konuşmacılar: Alev Erkilet - Deniz Güngören - Mulham Samir
6 Mayıs Pazar
15:00-16:15
Marks'tan sonra Marksizm
Konuşmacılar: Foti Benlisoy - Şenol Karakaş
6 Mayıs Pazar
17:00-18:15
Kürt sorunu: Çözümün baharı ne kadar yakın?
Konuşmacılar: Meltem Oral - Necmiye Alpay - Özgür Sevgi Göral - Reha Ruhavioğlu
6 Mayıs Pazar
19:00-20:15
"Özgürlükçü bir alternatifi inşa edelim"
Konuşmacılar: Argyi Erotkritou - Dila Ak -İshak Kocabıyık - Meltem Oral - Şenol Karakaş