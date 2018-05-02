Marksizm 2018 yarın başlıyor: Aslolan dünyayı değiştirmektir

1992 yılından beri düzenlenen Marksizm toplantılarının 2018 ayağı, 3 ile 6 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Cezayir toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Aralarında HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, T24 yazarı Murat Belge, belgeselci Ümit Kıvanç, “Marksizm ve Parti” ile “Bugün için Lenin” kitaplarının yazarı John Molyneux, yazar Roni Margulies, fizik profesörü Ayşe Erzan ve akademisyen Ferda Keskin gibi isimlerin yer aldığı Marksizm Günleri 3 Mayıs’ta başlıyor.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin (DSİP) ev sahipliğinde düzenlenen Marksizm 2018’in programında, 68 hareketinin 50’nci yıl dönümü ile Karl Marx’ın 200’üncü doğum günü olmasıyla ilgili konuşmalar dahil toplamda 13 konuşma yer alıyor. 4 gün sürecek olan etkinlik, İstanbul’da Cezayir toplantı salonunda gerçekleşecek.

Marksizm 2018’in programı şöyle:

3 Mayıs Perşembe

17:00-18:15

21. yüzyıl emperyalizmi, Ortadoğu'da savaşlar ve direniş

Konuşmacılar: Canan Şahin - Ozan Tekin

3 Mayıs Perşembe

19:00-20:15

Anlatılan senin hikayen: Karl Marx 200 yaşında

Konuşmacılar: Ferda Keskin - Ümit Kıvanç

4 Mayıs Cuma

17:00-18:15

1968 Türkiye’de ezilenlerin mücadelesini nasıl etkiledi?

Konuşmacılar: Melek Ulagay - Nadire Mater - Nuran Yüce

4 Mayıs Cuma

19:00-20:15

Baskın seçimde sol tutum

Konuşmacılar: Ayşe Erzan - Garo Paylan - Yıldız Önen

5 Mayıs Cumartesi

11:00-12:15

Otoriterleşen dünyada medya

Konuşmacılar: Işın Eliçin - Murat Belge - Murat Çelikkan - Roni Margulies

5 Mayıs Cumartesi

13:00-14:15

Marksizm ve din

Konuşmacı: Sinan Özbek

5 Mayıs Cumartesi

15:00-16:15

Kadın mücadelesinin dip dalgaları ve özgürleştiren dinamikleri

Konuşmacılar: Aylime Aslı Demir- Filiz Kerestecioğlu - Merve Diltemiz - Rümeysa Çamdereli

5 Mayıs Cumartesi

17:00-18:15

İşçi sınıfının mücadelesi: Deneyimler, ihtimaller

Konuşmacılar: Arzu Şenel Atmaca - Irmak Özinanır - İshak Kocabıyık

5 Mayıs Cumartesi

19:00-20:15

1968: Dünyayı değiştiren yıl

Konuşmacılar: Argyi Erotokritou - John Molyneux

6 Mayıs Pazar

13:00-14:15

Göçmen düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret söylemi: Irkçılığı durdurabiliriz

Konuşmacılar: Alev Erkilet - Deniz Güngören - Mulham Samir

6 Mayıs Pazar

15:00-16:15

Marks'tan sonra Marksizm

Konuşmacılar: Foti Benlisoy - Şenol Karakaş

6 Mayıs Pazar

17:00-18:15

Kürt sorunu: Çözümün baharı ne kadar yakın?

Konuşmacılar: Meltem Oral - Necmiye Alpay - Özgür Sevgi Göral - Reha Ruhavioğlu

6 Mayıs Pazar

19:00-20:15

"Özgürlükçü bir alternatifi inşa edelim"

Konuşmacılar: Argyi Erotkritou - Dila Ak -İshak Kocabıyık - Meltem Oral - Şenol Karakaş