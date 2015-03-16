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Dünya

Marksist bakan Varufakis, 395 Euro'luk atkısından sonra magazin dergisi pozlarıyla Yunanistan gündeminde

Altı hafta önce göreve gelen Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis'in pozları, borç krizinin pençesindeki ülkede tartışma yarattı

16 Mart 2015 10:35

Atina'da Çipras hükümeti 6 haftadır görevde ancak borç krizinde belirsizlik sürüyor. Atina'yla uzun vadeli çözüm için yoğun görüşmeler devam ederken, daha önce 395 Euro'luk Burberry marka atkısı ile gündem olan görüşmelerin muhattabı marksist Yunan Maliye Bakanı Yannis Varufakis'in magazin basınına poz vermesi ülkede tartışma yarattı.

Fotoğraflar için Varufakis ve sanatçı eşi Danae Stratou Atina'daki Akropol manzaralı evinin kapılarını gazetecilere açarak türlü türlü poz verdi.

Varufakis bir karede elinde kendi yazdığı "Rasyonel Uyuşmazlık" adlı kitapla objektife takıldı. Bir diğerindeyse piyano başında müziğe olan ilgisini gösterdi.

Tüm dünya basınına haber olan fotoğraflara yunanların tepkisi sert oldu. Öfkesini sosyal medyada dile getiren Yunanlar borç krizinin aşılması için Brüksel'le çetin müzakereler sürerken Varufakis'in magazin basınına zaman ayırmasını eleştirdi.

Varufakis'in eşiyle birlikte çektiği fotoraflarla ilgili mizaha başvuranlar da oldu.

Ülkenin gündemine oturan kareler sosyal medyada bol bol foto montajlı şekilde kullanıldı.

 

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