Marketten et çaldığı iddia edilmişti; balerin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi

Sarıyer'de yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan balerin Evlin Avidor hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Avidor'u "Hırsızlığa teşebbüs" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Evlin Avidor gelmezken, avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi katıldı.



Mütalaaya karşı son savunmayı yapan Avidor'un avukatları, "Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğer ürünlerin parasını ödemiştir. Uyarıldığında da ödemeye çalışmış ancak başaramamıştır. Çünkü şikayetçi taraf istememiştir. Ödediği ürünleri ve ödemeyi unuttuğu ürünleri orada bırakmıştır. O yüzden mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın suç kastı yoktur. O dönemde dalgındır, çünkü özel hayatında sıkıntılar mevcuttur. Boşanma davası vardır, unutması anormal değildir. Sanığın kastı olmadığından ve suç unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.

Mahkeme, sanığın "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce 5 yıl hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını ve zararın asgari ücretin yüzde 10'unun altında kalmasını ve sanığın dolaylı olarak suçu kabul etmesini de dikkate alan mahkeme, cezayı 10 ay hapse indirdi. Sanığın geçmişteki hali ve daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamasını göz önüne alan mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar veren mahkeme, bu süre içinde suç işlemezse davanın düşürülmesini de karara bağladı.(DHA)

TIKLAYIN | Balerin Evlin Avidor'a ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemi