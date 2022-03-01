Balerin Evlin Avidor'a ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Sarıyer'de marketten et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerin Evlin Avidor’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Avidor'un ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs’ suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Evlin Avidor’un Sarıyer’deki bir marketten et çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Avidor’un avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Evidor’un, müşteki Emrah Gür'ün yetkilisi olduğu bir süpermarkette, kasiyer bulunmayan ‘jet ödeme’ noktasından çıkış yaptığı esnada durdurulduğu kaydetti.

“3 paket ürünü ödemeden çıkmaya çalıştı”

Mütalaada, Avidor’un 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, fakat toplam değeri 151,98 lira olan 3 paket et ürününün, parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, Avidor’un imkanı olmasına rağmen daha fazla mal almadığı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki 145. madde gereği, çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin az olduğu hususlarının gözetilmesi gerektiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs’ suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından sanık avukatlar, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Olay, 1 Kasım 2017'de İstinye Mahallesi'ndeki bir market zincirinde meydana gelmişti. Elvin Avidor'un daha önceden mağazalarından et hırsızlığı yaptığını güvenlik kamerasından tespit eden market görevlileri, olay günü gelen Avidor'u takibe almıştı. Avidor'un jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu ve aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, ancak üç paket etin parasını ödemediği tespit edilmişti. Evlin Avidor, 15 senedir aynı marketten alışveriş yaptığını unutkanlık sonucu böyle bir durum yaşandığını söylemişti. Gözaltına alınan Evlin Avidor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Avidor tutuksuz yargılandığı duruşmada da, boşanma davasından dolayı dalgın olduğunu belirterek "Etlerin suyu akmasın diye ayrı bir poşete koymuştum. Jet kasada ürünleri geçirdim. Ne kadar tuttuğunu fark etmedim. Kredi kartıyla ödeme yaptım, ancak üç ürünün tek poşetteki etleri okutmamışım. Bunun farkında bile değilim. Bir görevli geldi uyardı, hemen ödeyeyim dedim, ancak yine de işlem yapıldı. Bu olay nedeniyle işimden oldum. Bale öğretmenliği yapıyorum, kasıtlı şekilde bu işi yapmadım. Böyle bir dava nedeniyle mahkemeye gelmekten utanıyorum. Onur kırıcı bir durumdur" demişti. (İHA-DHA)