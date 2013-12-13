Markette mastürbasyon yapan adama tüm marketler yasaklandı

İngiltere’de, girdiği Sainsbury's süpermarketinin ortalık yerinde yaptığı mastürbasyon kameralara yakalanan Eugenio Freitas, mahkemece suçlu bulundu ve yanında bir yetişkin olmadığı sürece bu ülkedeki herhangi bir markete girişi yasaklandı.

49 yaşındaki İngiliz Eugenio Freitas, 8 Temmuz 2013 tarihinde, girdiği Sainsbury's süpermarketinin et reyonunda, elini pantolonunun cebinden sokarak tam 10 dakika boyunca mastürbasyon yapar vaziyette, marketin CCTV (MOBESE) kameralarına yakalandı. Staffordshire kontluğunun Newcastle-under-Lyme kasabasında bulunan marketin kadın çalışanlarından biri, olayı gördüğünü, ancak yanlış algılamış olduğunu düşündüğünü ve adamın pantolonuna çeki düzen vermeye çalıştığını sandığını belirtirken, marketin diğer müşterileri ne olup bittiğinin farkına vardı ve durumu görevlilere bildirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Freitas, şikâyet üzerine gözaltına alındı ve Çarşamba günü çıkarıldığı Stoke-on-Trent Ağır Ceza Mahkemesince, kamu ahlakı kurallarını çiğnemekten suçlu bulundu. 6 ay hapis cezası verilen adamın bu cezası ertelendi. Toplam £230 para cezası da kesilen Freitas ayrıca, yanında yetişkin biri olmadan 18 ay boyunca İngiltere’deki hiçbir markete giremeyecek.

Bu olayın, adamın ilk vukuatı olmadığı ise mahkeme sırasında anlaşıldı. Freitas, 2008 yılında, yine bir süpermarkette, ‘edepsiz teşhir’ şikâyeti sonucunda uyarı almış ve 2010 yılında, cinsel içerikli suç işleyenler siciline kaydedilmiş. Adamın avukatı Hamish Noble, savunmasında, müvekkilinin ‘aşırı cinsel istek’ sorunu olduğunu dile getirdi.