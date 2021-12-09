Markette maske takmayan çocuk darp edildi iddiası

Sultangazi'de, 11 yaşındaki bir çocuk girdiği markette maske takmadığı için iki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Darp edildiği belirtilen çocuk, dışarı çıkarak başka bir markete sığındı. Market sahibi, çocuğun peşinden gelerek markete girmeye çalışan saldırganlardan birinin içeri girmesine izin vermedi.



Olay, geçen Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında, Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. S Caddesi üzerinde bulunan bir markette, M.E. (11), maske takmadığı gerekçesiyle darp edildiği öne sürüldü.

"Maske takmadığı için çocuğa tokat atmışlar"

Market sahibi Şaban Saydanoğlu, "Çocuk, 'Ağabey beni dövüyorlar' diyerek içeri girdi. Dışarı çıktım, sinirli bir halde gelen arkadaşa ne olduğunu sordum. O da marketimize sığınan çocuğun kendisine ve eşine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine onun bir çocuk olduğunu, durumu çocuğun ailesine anlatmasını söyledim. Bizim burada da bağırmaya devam etti. Daha önceki markette çocuğa tokat atmış. Çocuk da korkudan bizim markete sığındı. Çocuk su almak için cadde üzerinde bulunan bir markete girmiş. Burada kendisine, evli olan iki kişi 'Niye maskesiz içeri giriyorsun? Sizin yüzünüzden korona bulaşıyor' demişler. Çocuk da su alıp çıkacağını söylemiş. Bunun üzerine çocuğa hakaret edip, tokat atmışlar" dedi. (DHA)