Markette 15 kişinin hayatını kurtaran Müslüman gence Fransız vatandaşlığı müjdesi

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, 2006'dan beri Fransa'da yaşayan Lassana Bathily isimli 24 yaşındaki gencin salı günü yapılacak törenle Fransa vatandaşlığı ile "ödüllendirileceğini" açıkladı. Bathily, geçen temmuz ayında vatandaşlık başvurusu yapmıştı.

Paris'te 7 Ocak Çarşamba günü Charlie Hebdo mizah dergisine saldırı olmuş, Yemen El Kaidesi'nin üstlendiği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bundan sonra kentte iki farklı saldırı daha olmuştu.

Al Jazeera'nin haberine göre, Amedy Coulibaly adlı silahlı saldırgan, 9 Ocak Cuma günü bir Yahudi marketinde saldırı gerçekleştirmişti. Markete düzenlenen operasyonda saldırgan ölmüş, dört rehine de hayatını kaybetmişti. Polis saldırganın bundan önceki gün bir kadın polis memurunun ölümüyle sonuçlanan saldırının şüphelisi olarak görüldüğünü açıklamıştı.

Markette ölenlerin sayısınn artmasına Malili bir Müslüman olan market çalışanı Lassana Bathily isimli 24 yaşındaki genç engel olmuştu.

Onu gören polisler önce Malili gencin saldırgan olduğunu zannetmişti. Daha sonra gerçek ortaya çıkınca Malili genç Fransız medyasında ve sosyal medyada bir kahraman olarak anılmıştı.