Malili Müslüman genç, 15 kişinin ölmesini engelledi

Paris’te, rehine krizinin yaşandığı Yahudilere ait yiyecek ürünleri satan marketteki birçok kişinin, markette çalışan Müslüman bir genç Lassana Bathily sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Fransa’da Amedy Coulibaly adlı silahlı saldırganın, Cuma günü bir Yahudi marketinde gerçekleştirdiği saldırının ayrıntıları belli olmaya başladı.



Markette çalışan Lassana Bathily isimli 24 yaşındaki genç, rehine eyleminin başlamasının ardından marketin bodrumuna kaçtı. Kendisi ile birlikte bir grup müşterinin de aşağı kaçtığını gören Bathily onları market dondurucusunun içine soktu.



Al Jazeera'nin haberine göre, aralarında bir anne ve bebeğinin de olduğu müşterilerin sayısı şehir meclisi üyesi Malik Yettou’nun verdiği bilgiye göre 7. Bathily ile röportaj yapan BFM televizyonu ise bu sayede kurtulan kişi sayısını 15 kişi olarak veriyor.

Herkese sakin olmasını söyledi

Bathily, dondurucunun fişini çekip bodrumun lambasını kapattıktan sonra içerideki insanlara sakin olmalarını ve orada beklemelerini söyledi. Ardından da ardından yukarı çıktı.

Polis saldırgan zannetti

Bathily, yukarı çıktığında yük asansörünün kaçmak için uygun olduğunu farketti ve saldırgan kendisini görmeden asansör vasıtasıyla marketin dışına çıkabildi. Onu gören polisler Malili gencin saldırgan olduğunu zannetti ve ellerini havaya kaldırmasını ve yere yatmasını istedi.



Polisler tarafından 1,5 saat gözaltında tutan genç, saldırganlardan biri olmadığını anlaşılınca serbest bırakıldı ve polis marketin planı konusunda kendilerine yardım etmesini istedi.



Rehine eylemi sona erip saldırgan öldürüldükten sonra dondurucudan dışarı çıkan müşterilerin bazıları Bathily’in yanına geldi ve ona teşekkür etti.



Malili genç şu anda Fransız medyası ve sosyal medyada bir kahraman olarak anılıyor.



Haber ve paylaşımlarda Bathily’in yaptığı kahramanlıkla Müslümanlar hakkında genelleme yapmanın ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğinden bahsediliyor.