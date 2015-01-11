T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malili Müslüman genç, 15 kişinin ölmesini engelledi

Fransa'nın başkenti Paris'te 4 kişinin öldüğü markette çalışan Müslüman genç Lassana Bathily'nin 15 kişiye marketin dondurucusunun içine soktuğu ortaya çıktı

11 Ocak 2015 00:53

Paris’te, rehine krizinin yaşandığı Yahudilere ait yiyecek ürünleri satan marketteki birçok kişinin, markette çalışan Müslüman bir genç Lassana Bathily sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Fransa’da Amedy Coulibaly adlı silahlı saldırganın, Cuma günü bir Yahudi marketinde gerçekleştirdiği saldırının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Markette çalışan Lassana Bathily isimli 24 yaşındaki genç, rehine eyleminin başlamasının ardından marketin bodrumuna kaçtı. Kendisi ile birlikte bir grup müşterinin de aşağı kaçtığını gören Bathily onları market dondurucusunun içine soktu.

Al Jazeera'nin haberine göre, aralarında bir anne ve bebeğinin de olduğu müşterilerin sayısı şehir meclisi üyesi Malik Yettou’nun verdiği bilgiye göre 7. Bathily ile röportaj yapan BFM televizyonu ise bu sayede kurtulan kişi sayısını 15 kişi olarak veriyor.

 

Herkese sakin olmasını söyledi

 

Bathily, dondurucunun fişini çekip bodrumun lambasını kapattıktan sonra içerideki insanlara sakin olmalarını ve orada beklemelerini söyledi. Ardından da ardından yukarı çıktı.

 

Polis saldırgan zannetti

 

Bathily, yukarı çıktığında yük asansörünün kaçmak için uygun olduğunu farketti ve saldırgan kendisini görmeden asansör vasıtasıyla marketin dışına çıkabildi. Onu gören polisler Malili gencin saldırgan olduğunu zannetti ve ellerini havaya kaldırmasını ve yere yatmasını istedi.

Polisler tarafından 1,5 saat gözaltında tutan genç, saldırganlardan biri olmadığını anlaşılınca serbest bırakıldı ve polis marketin planı konusunda kendilerine yardım etmesini istedi.

Rehine eylemi sona erip saldırgan öldürüldükten sonra dondurucudan dışarı çıkan müşterilerin bazıları Bathily’in yanına geldi ve ona teşekkür etti.

Malili genç şu anda Fransız medyası ve sosyal medyada bir kahraman olarak anılıyor.

Haber ve paylaşımlarda Bathily’in yaptığı kahramanlıkla Müslümanlar hakkında genelleme yapmanın ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğinden bahsediliyor.

 

ETİKETLER

lassana bathilyfransaparissüpermarketrehineeylemmüslüman

İlgili Haberler

Rehine krizi kanlı bitti; 4 rehine hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir süpermarkette Kouachi kardeşlerin serbest bırakılması için yapılan rehine eylemine düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24