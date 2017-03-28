Marketlerde seçerek sebze alma ve naylon poşet devri bitiyor

Marketlerde ve mağazalarda naylon poşetlere yasak geliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren alışverişlerde alınan ürünleri naylon poşete koyarak veremeyecek. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan "Müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz" açıklaması geldi. Ayrıca yeni çıkan Hal Yasası da uygulamaya girdiğinde sebze ve meyveler pakete girecek, seçerek domates alma devri son bulacak.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz." dedi.

Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında sektöre ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek yılın başından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabı gibi tüm mağazalarda yasaklanacağını dile getiren Altunbilek, bu konuda kısa süre önce Müsteşar Mustafa Öztürk'ü ziyaret ettiklerini ve son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

2018'in başında başlıyor

Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını vurguladı.

Kolaylık sağlanacak

Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi.

File ve bez torba kullanımı

Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor" diye konuştu.

İlk önce metropollerde

Bunu ilk olarak metropollerde başlatacaklarını dile getiren Altunbilek, "Yıl başından itibaren naylon poşetlerin az kullanılması veya kullanılmaması için belki direkt paralı diyemeyiz ama mutlaka zararlarını anlatmalıyız, anlatacağız. Bu bilinci müşteriye aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Seçerek meyve sebze alımı

Altunbilek, yeni çıkan ancak henüz uygulanmaya başlamayan Hal Yasasına da değinerek, bu yasa ile ürünlere standart gelmesinin kendilerini en çok sevindiren husus olduğunu vurguladı. Üreticilerin belirli standartlarla ve ağırlıkta paketlenmiş ürünleri direkt alacağını dile getiren Altunbilek, "Mesela bir kilogram domates almak isteyen müşteri iki kilogram domatese dokunuyor. Bu da üründeki zayiatı artırıyor. Böylece zayi olan ürün satılanların fiyatına yansıtılıyor. Paketleme olunca bu sıkıntı da ortadan kalkacak ve daha uygun fiyata gelecek sebze ve meyveler" dedi.

"Günah keçisi biz olurduk"

Köylülerin, çiftçilerin ürettiği ürünleri satabileceği birliklerin oluşacağını aktaran Altunbilek, şöyle devam etti:

"Bölgesel haller tek çatı altında toplanacak. Aracı sayısı azalacak. Böylece sebze ve meyvede ürün fiyatı kendiliğinden ucuzlayacak. Gıda fiyatında üretici-market makasını daraltacak tedbir, hayata geçeceği için mutluyuz. Yıllardır süreçler doğru aktarılmadığı için 'Tarlada 1 liraya, markette 3 katı fiyatına satılıyor' söylemleri, tüketicilerimiz ile bizi karşı karşıya getiriyordu. Tabiri yerindeyse, günah keçisi biz oluyorduk. Yerel zincirler olarak manav reyonunda operasyon masrafları çıkardığımızda sadece yüzde 5 ila 8 arasında kar elde ediyoruz. Yeni düzenlemeyle aracı sayısı azalacak, üretici birlikleri vergisel anlamda daha avantajlı hale gelecek. Düzenleme sayesinde sebze-meyve sepeti daha ucuza dolar."