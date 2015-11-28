Markalardan 'Star Wars' atağı

Vizyona girecek “Star Wars: Bölüm VII- Güç Uyanıyor” öncesi birçok marka, filmden ilham alarak hazırladığı ürünleri piyasaya sundu.

Milliyet’ten Özge Tabak’ın haberine göre 17 Aralık’ta gösterime girecek olan “Star Wars: Bölüm VII- Güç Uyanıyor” filmi için aralarında kozmetik markalarının da olduğu birçok şirketin Star Wars temalı ürünleri piyasada yerini aldı.

Mutfak eşyası

Amazon.com’da Vandor’ın Darth Vader ve Stormtrooper figürlü tuzluk-biberliği 16, Pangea Brands’in Darth Vader tost makinesi 49.99 dolar.

Tarafınızı seçin

Google da “Star Wars”a kayıtsız kalamayanlardan. Serinin hayranları için geliştirilen yeni arayüz sayesinde chrome, Youtube, Gmail, Haritalar gibi hizmetleri “Star Wars” temaları ve ambiyansı eşliğinde kullanabiliyorsunuz. Giriş yapıp tarafınızı -aydınlık ya da karanlık- seçmeniz yeterli.

Aksesuar

Star Wars R2D2 kol düğmeleri Amazon.com’da 59.95 dolardan satılıyor.

“Star Wars” severler için özel sayfa hazırlayan Kliksa.com’da yüzde 40’a varan indirimle satılan ürünlerden Dekorjinal üç boyutlu lambanın indirimli fiyatı 59.90 TL.

Uzay makyajı

-Kozmetik markası Max Factor’ün “Star Wars”a özel serisinde gold ve bordo rujlar ile simli siyah rimel yer alıyor. star Wars False Lash Effect Mascara 50.90, Colour Elixir ruj 39.90 TL.

- Amerikan makyaj markası Covergirl’ün “Star Wars” makyaj koleksiyonunda aydınlık ve karanlık taraflar için iki farklı rimel, altı farklı renkte oje ve liladan altın sarısına, gümüş rengine seçenekleri olan ruj var. Amazon.com’dan sipariş verebileceğiniz Covergirl Colorlicious kırmızı ruj 16.95 dolar.

Çocuklar ve çocuk kalanlara...

-Hasbro “Star Wars” elektronik ışın kılıçları ve ses dönüştürücü maskenin yanı sıra sevilen kutu oyunu Monopoly’nin “Star Wars” versiyonunu satışa sundu. Monopoly Star Wars 99.90 TL.

-Lego’nun “Star Wars” setinde Rey’in Speeder’ı ve First Order Transporter yeni filmle birlikte seriye dahil olan ürünlerden birkaçı.

Kırtasiye ürünleri

Kalem markası Cross’un C-3PO, Stromtroopers ve Darth Vader karakterlerine özel tasarlanan sınırlı sayıdaki tükenmez kalem ve defterleri D&R mağazalarında satılıyor. Cross Click Star Wars Stormtrooper tükenmez kalem 199 TL.