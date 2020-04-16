Mark Ruffalo, Hulk karakteri için ayrı bir seri çekilmesini istiyor

Avengers serisinde Hulk karakterini canlandıran Mark Ruffalo, yalnızca kendi karakteri için de bir film çekilmesini istediğini söyledi.

Avengers serisinde Bruce Banner'ın alter egosu Hulk'ı ilk canlandıran Mark Ruffalo, Hulk karakterinin de Loki, Hawkeye gibi kendi hikâyesinin anlatıldığı bir seri yapılmasını istediğini söyledi.

Variety dergisine konuşan Ruffalo, "Bence bu ilginç bir fikir. Hulk'ı hep hikâyenin an bölümlerinde gördük. Hiç onun hayatının derinliklerine inilmedi. Boşlukları doldurarak onun özel hayatında neler olduğunu görmek iyi olurdu" dedi.

Ruffalo, daha önce Hulk filmi için görüşmeler yapıldığını, kendi fikirlerini Marvel'a sunduğunu söylemişti.

Ruffalo, ilk Avengers filmi için görüşmeleri yaptığı sırada Marvel'ın yöneticisi Kevin Feige'in az kalsın görevi bırakacağını, markanın cinsiyet temsiliyetlerine ilişkin ciddi rahatsızlıkları olduğunu söyledi. Ruffalo, Feige'in kadın süper kahramanların merkezde olduğu filmler yapmak için ısrarlı olduğunu anlattı. Ruffalo, "Feige'in yönetimi Marvel için dönüm noktası oldu çünkü filmlerde siyah, kadın, eşcinsel süper kahramanlar istiyordu" dedi.