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Kültür-Sanat

Mark Ruffalo, Hulk karakteri için ayrı bir seri çekilmesini istiyor

Ruffalo, Marvel ile Hulk serisi için görüşmeler yaptığını söyledi

16 Nisan 2020 12:11

Avengers serisinde Hulk karakterini canlandıran Mark Ruffalo, yalnızca kendi karakteri için de bir film çekilmesini istediğini söyledi. 

Avengers serisinde Bruce Banner'ın alter egosu Hulk'ı ilk canlandıran Mark Ruffalo, Hulk karakterinin de Loki, Hawkeye gibi kendi hikâyesinin anlatıldığı bir seri yapılmasını istediğini söyledi. 

Variety dergisine konuşan Ruffalo, "Bence bu ilginç bir fikir. Hulk'ı hep hikâyenin an bölümlerinde gördük. Hiç onun hayatının derinliklerine inilmedi. Boşlukları doldurarak onun özel hayatında neler olduğunu görmek iyi olurdu" dedi. 

Ruffalo, daha önce Hulk filmi için görüşmeler yapıldığını, kendi fikirlerini Marvel'a sunduğunu söylemişti. 

Ruffalo, ilk Avengers filmi için görüşmeleri yaptığı sırada Marvel'ın yöneticisi Kevin Feige'in az kalsın görevi bırakacağını, markanın  cinsiyet temsiliyetlerine ilişkin ciddi rahatsızlıkları olduğunu söyledi. Ruffalo, Feige'in kadın süper kahramanların merkezde olduğu filmler yapmak için ısrarlı olduğunu anlattı. Ruffalo, "Feige'in yönetimi Marvel için dönüm noktası oldu çünkü filmlerde siyah, kadın, eşcinsel süper kahramanlar istiyordu" dedi. 

 

 

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