Mark Ruffalo'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşan arkadaşı Chris Evans'a destek: Trump hâlâ görevdeyken utanacağın bir şey yok

ABD'li aktör Chris Evans'ın Instagram'da yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaşmasına arkadaşı aktör Mark Ruffalo'dan destek geldi. Ruffalo, Evans'a "Trump hâlâ görevdeyken kendini utandırmak için yapabileceğin hiçbir şey yok" yazdı.

Ruffalo, çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Instagram'da paylaşan meslektaşı Evans'a ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaparak destek verdi. Ruffalo, Twitter'dan Evans'a şöyle yazdı:

"Kardeşim, Trump hâlâ görevdeyken kendini utandırmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Bak...umut ışığı"

Marvel Sinematik Evreni'nin Kaptan Amerika'sı, takipçileriyle Heads Up oyununu oynarken yaklaşık 6 milyon takipçisine hikâyesine yüklediği videonun son kısmını kesmeyi unutunca penisinin fotoğrafını da paylaşmış oldu.