Mark Eliyahu, Cem Adrian ile ortak şarkısı 'Derinlerde'yi anlattı: Cem fikri aldı ve hikâyeyi mükemmel anlatan harika sözler yazdı

Müzisyen, besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu, Cem Adrian ile ortak bir Türkçe şarkıya imza attı. Tüm dijital platformlarda "Derinlerde" adlı bir şarkının hikâyesini anlatan Mark Eliyahu "Stüdyomda tek başıma geçirdiğim uzun dönemlerden birinde ortaya çıkan belirli bir hikâye, belirli duygu ve duygular. Kompozisyona söz yazma zamanı geldiğinde, Cem'e hikâyeyi ve şarkının adını anlattım, Cem fikri aldı ve hikâyeyi mükemmel anlatan harika sözler yazdı." dedi.

Kafkas Sıradağları'nda dünden bugüne en çok kamança sesi duyulmuş. Kemençe gibi diz üstüne oturtularak çalınan bu perdesiz yaylı çalgının günümüzdeki en iyi icracılarından biri Mark Eliyahu. Müzisyen, Batı Asya ve Ortadoğu'nun tınılarını kamança ile buluşturan bir virtüöz.

Mark Eliyahu'nun melodileri, Cem Adrian'ın yorumuyla birleşti. Ortak bir çalışmaya imza atan ikili, şarkıyı birlikte yazdı, besteledi ve kaydetti.

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'a "Derinlerde" adlı müzik yolculuğunu anlatan Mark Eliyahu'nun yanıtlarının ilgili kısımları şöyle:

- Cem Adrian ile yolunuz nasıl kesişti ve şarkı kaydetme fikri nasıl gelişti?

Türkiye konser turnelerimin birinde Cem'le tanıştık. Toplantı, fikirlerle ve yeni müziklerle oynanan çevrimiçi uzun gece seanslarını içeren çok güçlü bir bağlantı ve arkadaşlığa yol açtı. Aramızdaki bağ çok doğru ve olumlu geldi ve iki yeni şarkı yapana kadar birlikte yazdık, besteledik ve çaldık.

- Daha önce Cem Adrian ile "kül" şarkısında bir araya geldiniz. Daha sonra bestenizi yorumladı ve "Derinlerde" için Türkçe sözler yazdı. Şarkıyı bestelerken nasıl ilham aldınız?

Stüdyomda tek başıma geçirdiğim uzun dönemlerden birinde ortaya çıkan belirli bir hikâye, belirli duygu ve duygular. Kompozisyona söz yazma zamanı geldiğinde, Cem'e hikâyeyi ve şarkının adını anlattım, Cem fikri aldı ve hikâyeyi mükemmel anlatan harika sözler yazdı.

- Türkçe sözlerle bestenizi dinlerken neler hissettiniz?

Türkçesi çok müzikal ve Türkçe sözleri dinlemek, bestemin içinde çalan başka bir özel ve rüya gibi müzik aletini duymak gibi. Türkçe ile olan bağ bana çok doğal geliyor ve müziğimle tamamen bağlantılı.