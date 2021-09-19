Marion Cotillard, İspanya'nın ünlü film festivalinde Ömür Boyu Başarı ödülü aldı

Fransız oyuncu Marion Cotillard, İspanya’nın en ünlü film festivalinden Ömür Boyu Başarı ödülü aldı.

Euronews’da yer alan habere göre, İspanya’nın ünlü San Sebastian Film Festivali’nde ömür boyu başarı ödülünün sahibi olan Marion Cotillard, ödülünü oyuncu Penelope Cruz’dan aldı.

San Sebastian Film Festivali, Avrupa sinemasında önemli bir yer tutuyor. Bu yıl ömür boyu başarı ödülünü Marion Cotillard’ın yanı sıra eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığına ilişkin dava süreci geçiren Johnny Depp de aldı.