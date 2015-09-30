Marion Cotillard: Hollywood'da feminizme yer yok

Oscarlı oyuncu Marion Cotillard Hollywood'da feminizme yer olmadığını söyleyerek, "Ben kendimi feminist olarak vasıflandırmıyorum" dedi.

Fransız oyuncu Porter dergisine verdiği röportajda film endüstrisi ve feminizm üzerine düşüncelerini paylaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, film yapmanın toplumsal cinsiyetle bir alakası olmadığını belirten Cotillard, "Cannes gibi bir festivalde 5 filmi erkek yönetmen, 5 filmi kadın yönetmen çeksin diyemezsiniz. Bu bana göre eşitlik değil ayrışma yaratıyor" dedi.

Bazı kişiler Cannes film festivalinin 2012'den bu yana çeşitliliği teşvik etmekte yetersiz kaldığını, ana yarışma dallarındaki 22 filmin de erkek yönetmenlerin çektiği filmlerden oluştuğunu ileri sürüyor.

'Farklı yaratılmışız'

Cotillard kadın hakları için mücadele verilmesi ancak bunun erkekle kadını birbirinden ayrıştırmardan yapılması gerektiğini savundu ve şunları söyledi:

"Zaten ayrışmış durumdayız çünkü farklı yaratılmışız. Bu farklılık da yaratıcılığı ve aşkı oluşturan enerjiyi sağlıyor. Bazen feminizm kelimesinde bile çok fazla ayrışma hissediliyor."

"Maaşlarda eşitlik konusunda ise, nasıl bir dağılım olduğu elbette cevaplanması gereken bir soru. Ama bence bu benim kişisel sorunum değil. Sevdiğim bir işi yapabildiğim ve birilerinin bunun için bana para ödemesinden dolayı çok minnettarım."

Son dönemlerde Hollywood'da toplumsal cinsiyet eşitsizliği sıklıkla konuşulan konulardan biri. ABD'de 2007-2014 yılları arasında piyasaya sürülen en çok izlenen 100 filmde ismi olan ya da konuşan kadın karakterlerin yüzde 30.2 oranında kaldığı belirtiliyor. Araştırmayı yapan Southern California Üniversitesi Geena Davis Enstitüsü, bu filmlerden yalnızca yüzde 1.9'unun kadınlar tarafındna yönetildiğini kaydediyor.

Patricia Arquette geçen yılki Oscar ödül töreninde bu konuya değinmiş; Meryl Streep, Emma Thompson ve Carey Mulligan da konuyla ilgili kadınlara destek veren açıklamalarda bulunmuştu.