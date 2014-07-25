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Kültür-Sanat

'Mario Levi'nin ırkçı saldırılara maruz kalması kara bir lekedir'

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından sosyal medyada Mario Levi'nin kitaplarına da boykot çağrısı gelmesine Türkiye Yazarlar Sendikası ve Türkiye Hahambaşılığı'ndan tepki geldi

25 Temmuz 2014 19:43

Yazar Mario Levi'ye karşı son günlerde yürütülen boykot çağrısı sonuçsuz kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in Twitter hesabından bu çağrıyı bir 'nefret suçu' ilan etmesinin ardından Türkiye Hahambaşılığı ve Türkiye Yazarlar Sendikası da Mario Levi'ye boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Mario Levi de, kendisine gelen desteğe sosyal paylaşım sitesinden yayımladığı şu mesajla teşekkür etti: Yazar dostlarım, okurlarım, öğrencilerim, meslekdaşlarım, bana ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımı da gösterdiniz. Varlığınız güç kaynağımdır.

 

Türkiye Yazarlar Sendikası'nın açıklaması

 

"İsrail devletinin Gazze'ye yönelik katliamı devam ederken, güç karşısında yüksek perdeden konuşmayı adet edinmiş anlayışın şiddet okları ülkemiz yurttaşlarını da hedef göstermektedir.
Türkiye'nin ve Türkçe'nin yazarlarından Mario Levi'nin ırkçı saldırılara maruz kalarak kitaplarının, İsrail ürünleri ile birlikte, protesto edilmesi fikri insanlık adına sürülmüş kara bir lekedir.
Mario Levi, gücü İsrail'e yetmeyenlerin hedef tahtası değil, Türkiye'nin yazarıdır.

Protesto edilmesi gereken Mario Levi ve kitapları değil, Filistin yerle bir olurken susmayı tercih eden uluslararası sermaye odakları, ırkçılığı gündelik hayatımızın parçası haline getirmiş iktidar ve onun uzantılarıdır.

Zulme uğrayan insanlar ve uluslar hamasetle, nefretle, ırkçılıkla değil barışın diliyle güzel bir dünyada birlikte yaşayabilir ancak."

Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu

 

Türkiye Hahambaşılığı da tepki gösterdi


Türkiye Hahambaşılığı-Türk Musevi Cemaati Mario Levi ile İlgili Basın Bildirisi ise şöyle:

"Gazze’de vuku bulmakta olan insanlık dramının kimi basın yayın organlarında ve sosyal medyada ülkemizdeki Musevi yurttaşlarımıza yönelik ırkçı ve ayırımcı söylemlere vesile edilmesinin günümüzde ulusal edebiyatımızın usta ve üretken kalemi Yazar Mario Levi’yi de hedef almakta olduğunu esefle gözlemliyoruz.

Bu bağlamda kendini; "Kimilerinin gözünde boykot edilmesi gereken 'Yahudi ürünleri' arasında benim kitaplarım da varmış. Canım ve güzel ülkemde bunu da yaşadım” şeklinde ifade eden ve duygularını bizim de paylaştığımız Yazar Mario Levi’ye karşı bu tavrı günümüzde kimi çevrelerce üretilen ve tüm Musevi inançlıları da içine alan ırkçı ve ayırımcı söylemlerle tahriklerin ulaştığı tehlikeli boyutun son günlerde de benzerlerini gördüğümüz gibi müdahale edilmesi gereken bir nefret suçu örneği olarak değerlendiriyor ve yetkili mercilere çağrımızı yineliyoruz.

Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'in sosyal medyada paylaştığı sağduyu ve hakkaniyet telkin eden ve konuyu nefret suçu olarak niteleyen mesajlarını saygı ve takdirle karşılıyor, bu mesajların milletimiz tarafından samimiyetle paylaşılarak benimsenmesini diliyoruz."

 

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