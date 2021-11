Yazar Mario Levi'den Esra Aliçavuşoğlu'na, Fırat Arapoğlu'ndan Osman Erden'e Atölye Modern Çevrimiçi sonbaharda da sizlerle

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, sonbaharda da çevrimiçi olarak devam edecek. Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Sanat Yapıtlarının Gizleri, Hikâye ve Roman Atölyesi ile Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerlerinden oluşan sonbahar programı 5 Ekim’de başlıyor.

Atölye Modern Çevrim içi’nin sonbahar programı 5 Ekim’de günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri ile başlayacak. Seminerleri Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden verecek.

Katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile Hikâye ve Roman Atölyesi, Mario Levi ile gerçekleşecek.

Modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunan Sanat Yapıtlarının Gizleri seminerlerinde ise katılımcılara Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu rehberlik edecek.

Atölye Modern Katılım belgesi

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm derslere katılanlara, Atölye Modern Çevrim içi Katılım Belgesi sunulacak. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleştirilecek.

Atölye Modern Çevrim içi Sonbahar programı

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri 5, 12, 19, 26 Ekim, 2, 9, 16, 23, 30 Kasım ile 7 Aralık 2021 Salı günleri 19.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunacak.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evirildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işlenecek.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi) 7., 8., 9. ve 10. seminerlerini ise Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunuyor.





Haftalık program şöyle:

Hafta: 19. Yüzyıl Sonu, Edouard Manet, Empresyonizm, Post-Empresyonizm

Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

Hafta: 20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler I: Fovizm, Dışavurumculuk

Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

Hafta: 20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler II: Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl

Konuşmacı: Prof. Dr. Uşun Tükel

Hafta: Weimar Almanyası: Bauhaus, Yeni Nesnelcilik

Konuşmacı: Prof. Dr. Uşun Tükel

Hafta: 20. Yüzyıl Başı, Avangart Hareketler III: Dadaizm, Sürrealizm

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

Hafta: II.Dünya Savaşı Sonrası Sanat Ortamı, Soyut Dışavurumculuk, Yeni Gerçekçilik, Pop Sanat, Fluxus

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

Hafta: Çağdaş Sanat ve Siyaset, Sanat Kurumuna Karşı Eleştiriler, Teknolojinin Sanatta Kullanımı

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

Hafta: Çağdaş Sanat ve Kadın, AIDS, Muhafazakârlık

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

Hafta: Sanat Sergilerinin Dönüşümü, Küratörler, Bienaller, Uluslararası Büyük Sergiler

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

Hafta: Çağdaş Sanatın Piyasa ile Olan İlişkisi, Galeri Sistemi, Müzayedeler, Sanat Fuarları

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 13, 20, 27 Ekim, 3, 10, 17, 24 Kasım ile 1 Aralık 2021, Çarşamba günleri 19.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Atölyede “Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur?” sorularına cevap aranacak.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul edilecek.

Sanat Yapıtlarının Gizleri

Sanat Yapıtlarının Gizleri semineri, Aralık ayı boyunca Çarşamba günleri 19.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sanat yapıtlarının çözümlenmesine odaklanılacak seminerde, katılımcılar her derste farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatını yakalayacak.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz edilecek. Seminer, katılımcılara bir sanat yapıtının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler ve yeni bakış açıları sunacak.

Seminerin her bir dersi tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara sanat yapıtlarını incelemede her zaman uygulayabilecekleri bir model sunacak.

Bu seminer, birbirine bağlı dört dersten oluşacak. Dersleri tamamlayan katılımcılara Atölye Modern Katılım Belgesi verilecek.

Birinci ders, Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanılacak. Yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunacak.

İkinci ders, Marcel Duchamp’ın “Çeşme” (1917) ve Hannah Höch’ün “Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” (1919-20) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleştirilecek. Bu sanat yapıtlarından yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına ve bu kavramın eleştirisine odaklanılacak.

Üçüncü ders, Yoko Ono’nun “Painting to be stepped on” (1960-61) ve Hans Haacke’nin “MoMa Poll” (1970) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşecek. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşümü işlenecek.

Dördüncü ders, Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled (Portrait of Ross in L.A.)” (1991) ve Kara Walker’ın “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the Demolition of the Domino Sugar Refining Plant” (2014) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşecek. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinir ve sanatsal söylemin politik izdüşümlerini irdelenecek.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org