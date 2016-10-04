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Spor

Mario Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez bu sezon Wolfsburg formasıyla çıktığı 5 maçta hiç gol kaydedemedi

04 Ekim 2016 20:59

Geçen sezon Beşiktaş’ta forma giyen Mario Gomez’in sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Bu sene Wolfsburg formasıyla çıktığı 5 maçta da gol kaydedemeyen Alman futbolcuya bir kötü haber de milli takımından geldi. 31 yaşındaki forvet Almanya’nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maç kadrosunda bulunmayacak.
 

Gomez'e eleştiri



Türkiye'deki terör saldırılarını bahane ederek, gol krallığı yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılan Mario Gomez, Wolfsburg formasıyla çıktığı 5. maçta da golle buluşamadı.

Mainz ile önceki gün golsüz berabere kaldıkları maçta rakip fileleri havalandıramayan tecrübeli futbolcu Mario Gomez, Almanya'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Alman basını, Mario Gomez'in gidişatını 'skandal' olarak değerlendirirken, Sport 1 televizyonunda deneyimli oyuncu için "Mario Gomez başarısızlık sembolü haline gelmek üzere" yorumu yapıldı.

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