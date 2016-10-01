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Spor

Wolfsburg'dan Mario Gomez açıklaması

Gomez, Beşiktaş'ta 26 gol atmıştı

01 Ekim 2016 21:43

Almanya Ligi'nde Wolfsburg'da kariyerine devam eden Mario Gomez, yeni takımıyla henüz gol atamaması konuşulmaya devam ediyor. Gomez'in oynadığı 4 lig maçında fileleri havalandıramaması Almanya ve Türkiye'de konuşulurken, Wolfsburg cephesinden açıklama geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Wolfsburg Sportif Direktörü Klaus Allofs, Mainz maçı öncesinde Gomez ile ilgili görüşlerini dile getirdi ve herkesin sakin olması gerektiğini söyledi.

Klaus Allofs, "Bu sadece bir zaman meselesi. Mario Gomez oldukça iyi bir forvet. O uzun vadede hedeflediği golleri atacaktır. Gol atmaya başlamasının ardından bir seri yakalayacaktır" diyerek Gomez'e güvendiklerinin mesajını verdi.

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