Mario Gomez ile Carina Wanzung evlendi

Beşiktaş'a veda eden Mario Gomez 4 yıldır birlikte olduğu Carina Wanzung ile Münih'te evlendi. Nikah törenine sadece çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 40 kişilik bir topluluk katıldı.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Mario Gomez nikahta İtalya'da dikilen bir smokin giydi. Carina'nın beyaz uzun elbisesi ve gümüş kemeri Berlin'in ünlü modaevlerinden Kaviar Gauche imzasını taşıyordu.

Gomez'in şahitliğini büyüdüğü kent olan Unlingen'den Robert adlı bir çocukluk arkadaşı yaptı.

Çift 20 dakika süren nikahtan sonra konukları da alarak eski model bir otobüs ile evlerine gitti. Burada pasta ve kahve ikramı ile küçük bir kutlama yapıldı.

Asıl kutlama ise 150 davetli ile "Bar Herzog"da yapıldı.