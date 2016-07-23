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Mario Gomez ile Carina Wanzung evlendi

Nikah törenine sadece çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 40 kişilik bir topluluk katıldı

23 Temmuz 2016 17:58

Beşiktaş'a veda eden Mario Gomez 4 yıldır birlikte olduğu Carina Wanzung ile Münih'te evlendi. Nikah törenine sadece çiftin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 40 kişilik bir topluluk katıldı.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Mario Gomez nikahta İtalya'da dikilen bir smokin giydi. Carina'nın beyaz uzun elbisesi ve gümüş kemeri Berlin'in ünlü modaevlerinden Kaviar Gauche imzasını taşıyordu.

 

Mario Gomez evlendi
Gomez'in şahitliğini büyüdüğü kent olan Unlingen'den Robert adlı bir çocukluk arkadaşı yaptı.
Mario Gomez evlendi

Çift 20 dakika süren nikahtan sonra konukları da alarak eski model bir otobüs ile evlerine gitti. Burada pasta ve kahve ikramı ile küçük bir kutlama yapıldı. 

 

Mario Gomez evlendi

Asıl kutlama ise 150 davetli ile "Bar Herzog"da yapıldı.

 

Mario Gomez evlendi

Yeni evlilerin kilise nikahı ise ileri bir tarihte kıyılacak.

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