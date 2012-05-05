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Marilyn Monroe soğuk savaş döneminde KGB ajanı mıydı?

Eski KBG ajanı Lyudmila Temnova tarafından çekilen bir belgeselde Marilyn Monroe’nun Soğuk Savaş döneminde KGB için casusluk yaptığını öne sürüldü

05 Mayıs 2012 07:31

Eski KBG ajanı Lyudmila Temnova tarafından çekilen belgeselde sinema efsanesi Marilyn Monroe’nun Soğuk Savaş döneminde KGB için casusluk yaptığını öne sürüldü.

Belgesele göre, SSCB’nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği’nde diplomat olarak çalışan ajan Vladislav Egorov; Sovyet lideri Nikita Kruşçev’in ABD ziyareti vesilesiyle elçilikte düzenlenen yemekte tesadüfen Monroe’yu gördü.

Milliyet'in haberine göre, ikilinin o gece başlayan dostluğu zamanla duygusal bir ilişkiye dönüştü. Temnova’ya göre 1960’da kocası oyun yazarı Arthur Miller’le kötüye giden evliliğinden bunalınca soluğu Moskova’da, Yegorov’un kollarında aldı. Egorov “İki unutulmaz gün geçirdik... Fakat yalnız olduğumuz halde dinleniyor olabileceğimizi bilmek ikimizin arasında gerilim yaratmıştı” dedi.

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ABDKGBMoskovadiplomatsoğuk savaşNikita KruşçevMarilyn Monroe

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