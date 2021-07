Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırma ile satılacak

En ünlü sinema yıldızlarından biri olan Hollywood’un bilinen ismi Marilyn Monroe’nun yemek kitapları açık artırmaya çıkarılıyor. Kitapların 50 bin ila 75 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

1950’li yıllarda çıkan ‘The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book’ kitabı ile ‘The New Joy of Cooking’ kitabı, Monroe’nun sahip olduğu ve mutfakta yararlandığı kitaplardı. NTV'nin haberine göre 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından biri olan Monroe’nun yararlandığı mutfak kitapları; yeme-içme hayatına bakış fırsatı vermesinin yanı sıra içinde el yazısı notlar, market listesi, adres ve diet programı da barındırmasıyla, ünlü yıldızdan izler taşıyor.

1962 yılında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Hollywood yıldızının market listesinde yumurta, süt, kahvaltı gevreği, jöle, krema, ekmek, kahve, tereyağ ve maden suyu yer alıyor.

Monroe’nun uyguladığı diyetine dair ipuçlarıda içeren kitap notlarına göre, ünlü yıldız sabah 8’de kahvaltısını yapıyor, kahvaltısında haşlanmış kuru erik, iyi pişmiş mısır gevreği, tereyağlı beyaz ekmekli tost ve bir fincan süt ya da kakao tüketiyor. Monroe’nun öğlen 1’de yediği öğle yemeğinde bir yumurta, lor peyniri, patates, spagetti ya da erişte, ekmek ya da tost, jöle ya da pişmiş meyve yer alıyor.

Akşam 6.30’da akşam yemeği yiyen Monroe’nun masasında ince sığır eti, tavuk, kuzu eti, sakatat, balık ya da tavuk ciğeri bulunuyor. Bunun yanında patates, bir miktar sebze, ekmek ile sütlü tatlı ya da fırında elmalı tatlı da menüde yer alıyor.