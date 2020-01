Marilyn Monroe hakkında bilmedikleriniz

Marilyn Monroe'nun, ölümü resmi kaynaklara ''fazla uyku hapından intihar'' olarak geçti; ancak ölüm nedeni hakkında birçok komplo teorileri de üretildi. İddialara göre Monroe, yıllarca yetimhanede kalmış, filmlerinde çok düşük paralara oynamış ve kimlik adı Norma Jeane Mortenson olan Monroe, 4 kez isim değiştirmiş...

Marilyn Monroe hayatı boyunca 3 evlilik yaptı ve 36 yaşında öldü. İşte Monroe hakkında bilmedikleriniz.

'Marilyn hakkında bilinmeyen 20 şey'

1- Marilyn Monroe nispeten düşük ücret alırdı. Jane Russell ile birlikte başrollerini paylaştıkları Gentlemen Prefer Blondes filminde , Marilyn, Russell'dan 10 kat düşük ücret almıştı.

2-Düşük ücret almasına rağmen öldüğünde milyon dolarlık bir film yıldızıydı.

3- Monroe, film repliklerini ezberlemeyi neredeyse imkansız buluyordu. Some Like It Hot filminin çekimleri sırasında "It's me, Sugar" cümlesini tam 60 kez tekrar etmek zorunda kaldı.

4- 1953 Yılında Playboy dergisinde ayın ilk Sweetheart'ı seçildi.

5-Marily'in mezarı yakınlarındaki mezarlar bir kaç kez açık arttırmaya çıkartıldı.

6-Hugh Hefner, Marilyn Monroe'nun mezarı yanında yatmak istediğini açıklamıştı. 1992'de yakın bir mezarı £50.000'e satın aldı.

7- Monroe bir çok isim kullandı. Kimlik adı Norma Jeane Mortenson olan Monroe, 4 kez isim değiştirmişti.

8-Annesinin hastalığından sonra 1 yılını yetimhanede geçirdi.

9-Goya en sevdiği artistti. Goya hakkında, ''Biliyorum ki o en iyisi, benzer rüyalara sahibiz, çocukluğumdan beri benzer hayallere sahibim'' dedi.

10-Birçok kez köpek besledi. Son köpeğini Monroe'ya Frank Sinatra tarafından verilmişti.

11-1953 yılında Batı Reklamcılık Derneği tarafından ''Dünyanın En İyi Reklam Yüzü'' seçildi. Reklamlarında oynadığı markalardan bazıları; American Airlines, Tan-Tan güneş losyonu ve Pabst biraydı.

12-Marilyn Monroe sadece kendi yapım şirketinde ikinci kadın oldu. Birinci ise Mary Pickford idi.

13-Arkadaşları öldürüldüğüne inanıyordu. Potansiyel şüpheliler arasında ise, J.F. Kennedy, mafya Sam Giancana, FBI ve CIA gösteriliyordu.

14-1951 yılında Shelley Winters ile yaşarken en çekici erkekler listesi yaptı. Marilyn'ın listesinde Arthur Miller ve Albert Einstein vardı.

15-Mükemmel yemekler yapardı ve en güzel yaptığı yemek bouillabaisse idi.

16-Çıplak dolaşmayı seven Monroe set çalışanlarının yanınada çok sık çıplak giderdi.

17-Yazarlar onu çok severdi. Jean Paul Sartre'nin yazdığı bir senaryoda Freud'un hastası rolü onun için düşünülmüş ve Breakfast at Tiffany’s filmi içinde ilk düşünülen isim Monroe olmuştu.

18-İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken komşusunun 21 yaşındaki oğlu James Doughtery ile yaptı.

19-1972'de Marilyn Monroe'nun evini satın alan Veronica Hamel, yaptırdığı tadilat sırasında, evde telefon dinleme cihazı bulunduğunu iddia etti.

20-Kendisine ait tek bir evi vardı ve Monroe 12305 Fifth Helena Drive, Brentwood adresindeki evinde ölü bulundu.