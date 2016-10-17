​Mariah Carey'nin nişanlısının yatı Marmaris'te​ milyon dolarlık yakıt ikmali yaptı

ABD'li şarkıcı Mariah Carey'in nişanlısı, Avustralyalı milyarder iş adamı James Packer'ın 87 metrelik lüks yatı "Arctic P" Marmaris'e geldi. Yata yanaştırıldığı limanda 1.2 milyon liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı.

Dünyanın en büyük yatlarından "Arctic P", sabah Marmaris Limanı'na geldi. Yat, vatandaşlar ve limana bağlı yatlardaki turistlerin meraklı bakışları altında limanın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Yata 5 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 600 bin litre akaryakıt denizden ve karadan ikmal edilmeye başlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 4,5 saat sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1,2 milyon lira ödediği öğrenildi.

Bahama bayraklı 1970 yapımı yatın, Marmaris'e, Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan geldiği belirtildi. Bu arada, Mariah Carey ve nişanlısı James Packer'ın yatta olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.