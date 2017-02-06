Mariah Carey gelinliğini yaktı

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Mariah Carey, ‘I Don’t’ adlı single şarkısına çektiği klipte gelinliğini yaktı. 46 yaşındaki şarkıcı, 250 bin dolar değerinde Valentino imzalı gelinliğini Avustralyalı milyarder iş adamı nişanlısı James Packer ile Bora Bora’da yapılacak düğününde giyecekti.

Carey, klip çektiği şarkısını Ekim 2016’da ayrıldığı nişanlısı James Packer’dan ilham alarak yazmıştı.

Carey’nin ayrılık sonrası çektiği klibinde gelinliğini yakması, James Packer’a bir mesaj olarak yorumlandı. James Packer’ın, Carey’nin yaptığı savurgan harcamalar yüzünden Carey’i terk ederek nişanı attığı iddia edilmişti.

Çifte yakın kaynaklar James Packer’ın, ünlü şarkıcının kariyeri, özellikle TV şovu ‘Mariah’s World’ için çok harcama yaptığını belirterek “Mariah yaşadıkları hayatı tüm dünyaya sergilemeyi istiyordu. Bu da James’i rahatsız etti” demişti. Eski eşi Nick Cannon’dan beş yaşında ikizleri olan Carey, şimdi dansçı Bryan Tanaka ile ilişki yaşıyor.