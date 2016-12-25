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Yaşam

Mardinli Marilyn Monroe: Hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum

Mardin'de yaşayan Melek Akarmut, sinema sanatçısı Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle dikkat çekiyor

25 Aralık 2016 23:46

Mardin’de yaşayan Melek Akarmut, Amerikalı efsanevi aktris Marilyn Monroe’ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Uzun yıllar halı dokumacılığı yaptığını ancak evlendikten sonra iyi bir anne ve huzurlu bir eş olmak için gayret ettiğini dile getiren Akarmut, “Kısa metrajlı bir filmde oynadım. Bazı firmalar da ürün tanıtımlarında beni model olarak kullanmak istiyor. Ancak ben daha çok Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum” dedi.

Monroe’ye benzemekten mutluluk duyduğunu belirten dört çocuk annesi Akarmut, gittiği her yerde Marilyn Monroe hayranlarının yanına gelip fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Akarmut, “Gelip, ‘Marilyn Monroe’ye ne kadar benziyorsunuz. Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyorlar. Bu beni rahatsız etmediği gibi çok hoşuma gidiyor” ifadesini kullandı.

"Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum"

Uzun yıllar halı dokumacılığı yaptığını ancak evlendikten sonra iyi bir anne ve huzurlu bir eş olmak için gayret ettiğini dile getiren Akarmut, “Kısa metrajlı bir filmde oynadım. Bazı firmalar da ürün tanıtımlarında beni model olarak kullanmak istiyor. Ancak ben daha çok Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum” diye konuştu. 
Akarmut’un kızı Esmanur Evşen ise, annesine hayran olduğunu dile getirdi.

36 yaşında hayatını kaybetmişti

Sinema dünyasının en çok tanınan aktrislerinden biri olan Marilyn Monroe, 1962 yılında 36 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü aktrisin, yüksek dozda sakinleştirici içtiği için yaşamını yitirdiği iddialar arasındaydı.

Üç kez evlenen Monroe’nun son evliliği ünlü yazar Arthur Miller olmuştu. Pek çok ödüle aday gösterilen Monroe, 'Altın Küre' ödülünü de kazanmıştı.

 

 

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