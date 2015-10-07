Mardinli Aziz Sancar'a Nobel Kimya ödülü



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin açıklamasına göre üç uzman, genetik alanında yaptıkları araştırmalardan ötürü ödüle layık görüldü. Araştırmacılar 850 bin euro değerindeki ödülü paylaşacak.

Nobel Kimya Ödülü geçen yıl yüksek çözünürlüklü görüntülemeye imkân veren mikroskop teknolojisini geliştiren Stefan Hell, Eric Betzig ve William Moerner isimli araştırmacılara verilmişti.

2015 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Nobellerin açıklanmasına tıpla başlandı. İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli Youyou Tu'nun ödülü paylaştıkları açıklandı.

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Yarın Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklanacak. Merakla beklenen Barış Ödülü ise cuma günü belli olacak. Pazartesi günü ise ekonomi ödülü duyurulacak.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.