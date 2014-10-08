Mardin ve Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliği, Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde ikinci emre kadar saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"05.10.2014 tarihinden itibaren Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimiz başta olmak üzere ortaya çıkan şiddet eylemleri nedeniyle bozulan asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilimiz Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde 08.10.2014 günü saat 18:00 itibari ile ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı, Cuma günü saat 06.00'ya kadar uzatıldı.