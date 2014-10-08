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Mardin ve Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliği; Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı

08 Ekim 2014 21:15

Mardin Valiliği, Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde ikinci emre kadar saat 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"05.10.2014 tarihinden itibaren Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimiz başta olmak üzere ortaya çıkan şiddet eylemleri nedeniyle bozulan asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilimiz Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit  ilçelerinde 08.10.2014 günü saat 18:00 itibari ile ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

 

Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı, Cuma günü saat 06.00'ya kadar uzatıldı.

 

 

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