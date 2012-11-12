Mardin'e büyükşehir olduğu gün haciz geldi

Büyükşehir Belediyesi olmasına imkan tanıyan tasarının kabul edildiği gün, Mardin Belediyesi’ne haciz geldi. Belediyeden 10 milyon lira alacağı olan işçilerin başlattığı hacizde, başkanın makam koltuğunun da aralarında bulunduğu bazı eşyalara el konuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Mardin'in de aralarında bulunduğu ''13 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın kabul edildiği gün, Mardin Belediyesi'ne haciz geldi.

Belediyeden toplam 10 milyon lira alacağı olan işçiler, avukatlar ve icra memurlarıyla birlikte belediyede haciz işlemi başlattı.

Bu kapsamda Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu'nun makam koltuğunun da aralarında bulunduğu ve belediyenin işlerini aksattırmayacak eşyalar haczedildi.

Mardin Belediye Başkan Yardımcısı Murtaza Varlık'ın ise, makam koltuğuna el konulmaması için avukatlarla uzlaşmak istediği görüldü.

Avukat Baki Bedirhan, “Maaşından başka geçim kaynağı olmayan işçiler maalesef bu ay maaşlarını alamayacaklar. Bu dünya tarihinde bir ilktir. Yaklaşık 20 yıldır ücretleri tam ödenmedi. Buradan hükümete sesleniyoruz. Kendi işçinize sahip çıkın. Kendi işçisinin maaşına haciz koyan bir belediye. Bu kötü örneği ortadan kaldıralım” diye konuştu.

İşçiler adına açıklama yapan Memduh Öztürk de belediye çalışanlarının alacaklarının kangrenleşen bir sorun haline geldiğini, bundan dolayı nisan ayında 69 işçinin dava açtığını bildirdi.

Baskılara boyun eğen yaklaşık 17 işçinin davalarını geri çektiğini savunan Avukat Bedirhan, “Belediyenin, temyiz kararından kaynaklı 64 bin 200 lira civarında bir alacağı söz konusu oldu. Belediye para için işçilerin maaşlarına kişi başı bin 200 liradan bir haciz işlemi gerçekleştirdi. Bizim alacağımız 8 milyonu görmezden gelen belediye, kendi 64 bin lirası için bu ay arkadaşlarımızın tamamını mağdur etmiş durumdadır” dedi.

Belediye Başkanı’nın koltuğunun da haczedildiğini ifade eden Bedirhan, “Bu koltuk bütün Mardin halkının onurudur. Bu sadece bugün görevde bulunan Beşir Ayanoğlu'nun koltuğu değildir, Mardin halkının koltuğudur. Bunun alınmasına sebep olanlar bu halka hesap verecekler” diye konuştu.

Mardin Belediye Başkan Yardımcısı Murtaza Varlık ise belediyenin bu borcu ödeme imkanının bulunmadığını belirterek, “Umarım ki bundan sonra oturulur, konuşulur. Ekstra kaynaklar oluşturulur. İnşallah bu sorunu çözeriz. Bugün itibariyle imkanlarımız bu sorunu çözmeye yetmiyor'' diye konuştu.