Mardin'de 'Siyasette Kadın Çalıştayı' başladı

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN\'de 2 gün sürecek olan \'Siyasette Kadın Çalıştayı\' başladı. Çalıştayla siyasette kadın temsilinin önemi konusunda farkındalığın artması hedefleniyor.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı\'nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan \'Türkiye\'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi\' kapsamında bir otelde düzenlenen \'Siyasette Kadın Çalıştayı\'na, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu(KEFEK) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi(UN Women) Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer, Parlamentolar Arası Birlik(IPU) Temsilcisi ve Proje Yöneticisi Zeina Hilal, İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Mardin Valisi Mustafa Yaman katıldı.

\'KADIN MESELESİ PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELEDİR\'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, TBMM\'nin, kadınların güçlenmesine yönelik uluslararası ve ulusal taahhütlerini yerine getirmesini desteklemeyi hedefleyen bir toplantı düzenlediklerini belirterek, \"Kadın meselesi partiler üstü bir meseledir. Bugün burada bulunan kadın vekillerin hepsinin ayrı bir hayat hikayesi, yaşanmışlığı ve tecrübesi var. Siyasette var olan kadınlar olarak kendi sorunlarımızı da hep beraber kolektif akıl ve vicdanla çözeceğimize inanıyorum. Hareket noktamız cinsler arası hak ve adaleti sağlamak ve kişiye hak ettiği adaleti sağlamak olacaktır. Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması en temel hakların sağlanması sadece insani hakların teslimi demek değildir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşımaktadır\" dedi. Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ise kadınların önlerindeki engellerin kaldırıldığı takdirde her şeyi başarabileceğini ifade ederek, \"Kadın siyasetçiler olarak birçok zorluğu el ele vererek aştık. Engelleri kaldırdığımızda çok güzel çalışmalara imza atabileceğiz. Parlamentolar Arası Birlik Temsilcisi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye\'yi yurt dışında temsil ediyoruz\" diye konuştu.

\'KADINLARIN SİYASİ ARENADA GÜÇLENMESİ ÖNEMLİ BİR HEDEF\'

UN Women Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer de, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi\'nin \'hem globalde hem de Türkiye\'de kadınların siyasi katılımı ve liderliği alanında çalıştığını\' vurgulayarak, \"Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak kadınların siyasetteki temsilinin artmasını, parlamentolar, yerel yönetimler ve siyasi partiler olmak üzere tüm karar alma mekanizmalarına dahil olmalarını destekliyoruz. 2015 yılından bu yana Türkiye\'de siyasi liderlikte ve siyasi katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği projesi kapsamında bu hedefe yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Kadınların siyasi arenada güçlenmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir hedef. Bu hedefe kadın liderler olmadan ulaşamayız. Kadın liderler, kadınların ihtiyaçlarını yasalara yansıtabilir ve onların sesi olabilir. Kadın milletvekilleri toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konuları önceliklendirebilir. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi hedefine kadın milletvekilleri ve kadın liderlerle ulaşabiliriz\" diye konuştu.

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Temsilcisi ve Proje Yöneticisi Zeina Hilal da kadınların parlamentoda temsili noktasında Türkiye\'de önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

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