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Yaşam

Mardin'de Michael Jackson için iftar yemeği

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından dünya barışı için topluca dua edildi, ardından dernek binasında Michael Jackson’un bir klibi izlendi.

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yaklaşık 100 kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından dünya barışı için topluca dua edildi, ardından dernek binasında Michael Jackson’un bir klibi izlendi.
 


Midyat’ın Mercimekli köyünde bulunan Mıhellemi Dinler Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği, yaşamını yitiren dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson için köylülere iftar yemeği verdi.


Daha önce Jackson için gıyabi cenaze namazı kılan, taziye helvası dağıtan ve ölüm yıldönümünde 5 dilde mevlit okutan dernek başkanı Mehmet Ali Aslan, Jackson’un hayrına verdikleri iftar yemeği ile insanlık dramının yaşandığı Afrika ülkelerinde açlıkla boğuşan insanları da anmayı amaçladıklarını söyledi.


DHA'nın haberine göre; Ramazan ayının verdiği coşkuyla dünya kardeşliğini tesis etmek istediklerini söyleyen Aslan, şöyle dedi:


"Nasıl ki Allah kullarını rengine, diline, dinine, ırkına bakmadan ayırım yapmaksızın yaratıyor ve yaşatıyor ise, bizlerde Allahın birer kulları olarak ,farklılıklarla anlam kazanarak güçlenen, renklenen bir dünya kardeşliği örmek istiyoruz. Ötekileştiren değil, birleştiren bir paradigmayı inşa etme adımlarını attık ve atmaya da devam edeceğiz. Mıhallemi Dinler Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği bunun için maddi durumu iyi olmayanlara iftar yemeği vermekle yereli evrenselle buluşturarak dünyanın en ücra köşesindeki insan ile dünyanın en tepe noktasındaki insanı birbirinden haberdar edecek frekansları aktif hale getirdik. Kadim kökenleri Afrika’ya dayanan Michael Jackson, Afrika’da yaşamış bir çocuk olsaydı, dünya pop starı Michael Jackson doğmayabilirdi. ABD’nin ilk siyahi lideri olan Obama’da muhtemelen ekmek ve su bulamadığı için ölebilir ve dünya siyasi tarihi farklı bir hal alabilirdi. Michael’i, Obamayı, Malcolm X’i ve daha nice dahileri bağrında taşıyan Afrikalı bebelerin hayat ile bulmasını sağlamak için hepimize büyük görevler düşüyor."


Yaklaşık 100 kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından dünya barışı için topluca dua edildi, ardından dernek binasında Michael Jackson’un bir klibi izlendi.


 

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