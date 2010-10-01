-MARDİN'DE KÜRTÇE OKUTMANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ MARDİN (A.A) - 01.10.2010 - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, ''Yükümüzün ağır ve sorumluluklarımızın çok fazla olduğunu biliyoruz'' dedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Kürtçe okutman adaylığı sertifika ve Kürtçe dili yüksek lisans öğrencilerinin eğitim-öğretime başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Omay, Yaşayan Diller Enstitüsünün yetiştirdiği ilk Kürtçe okutman adayı ile Kürtçe dili ve kültürünün ilk yüksek lisans çalışmalarının başlatılmasıyla hedeflerine daha hızlı ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde Kürt şair ve ediplerinin eserlerinin araştırılarak gün yüzüne çıkarılacağını kaydeden Omay, ''Kurulduğu günden itibaren sahip olduğu coğrafyanın kadim kültürünü, medeniyetini araştırma konusu yapma çabasını taşıyan Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bu anlamdaki en önemli adımlarından biri olan Yaşayan Diller Enstitüsü'nün ilk meyvesini almanın sevincini hep birlikte yaşamaktayız'' dedi. Zinciriye Medresesi'nde ''Ehmede Xani'' ve ''Melaye Ciziri'' adlarıyla iki ayrı derslik oluşturduklarını anlatan Omay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir eğitim, bilim ve sanat merkezi olan Mardin'in, Nisibis Akademisi'nin, Mor Yakup Manastırı'nın, Artuklu Medreselerinin ve bu coğrafyada ilim ve sanat namına üretilmiş ne kadar değer ve gelenek varsa hepsinin izini sürmek için Artuklu Üniversitesi ve üniversitenin bünyesinde de Yaşayan Diller Enstitüsü kuruldu. Enstitünün faaliyetlerini daha iyi yapabilmesi için şehirdeki Zinciriye Medresesi tahsis edildi. Medrese bu bağlamda onarımdan geçirildi ve eğitim öğretime hazır hale getirildi. Dersliklerimizin adları bile müfredat programlarımıza uygun şekilde verildi. Şu anda 'Ehmede Xani' ve 'Melaye Ciziri' adlarıyla iki ayrı dersliğimiz oluşturuldu. Bu, ülkemizde ilk defa yapılan bir uygulamaydı ve üniversite olarak biz gerçekleştirdik. Enstitü bünyesindeki Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı olarak yapmamız gereken çalışmaların bilincindeyiz. Yükümüzün ağır ve sorumluluklarımızın çok fazla olduğunu biliyoruz.'' Kürtçe'nin akademik hüviyetinin tescillenmesi için daha çok gayret ve işlerinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Omay, ''Mardin Artuklu Üniversitesi'nin kazılan temeli ile aslında biz sadece modem sütunların inşasını gerçekleştirmeyeceğiz. Aynı zamanda içinde yaşadığımız şehrin muazzam kadim ilim ve irfan geleneğinin sütunlarının üzerinde oluşmuş kalın toz tabakasını da kazıdık ve kazımaya çalışacağız. Bu değerleri gün yüzüne çıkarmaya ve akademi dünyasına kazandırmaya ahdettik'' diye konuştu. Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım ise Türkçe ve Kürtçe yaptığı konuşmada, iki bayramı ve mutluluğu beraber yaşadıklarını ifade ederek, ''Bu bayramlardan birincisi üstün gayret ve başarınızla biten Kürtçe okutman adayı yetiştirme kursu bayramı, ikincisi de yüksek lisansa 20 kişilik bir aydın ordusuyla başlayacağımız günün mutlu verici bayramıdır'' dedi. Konuşmaların ardından Kürtçe okutman adayı yetiştirme kursunda başarı gösteren 51 kişiye sertifikaları verildi.