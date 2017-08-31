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Yaşam

Mardin'de kavga: 22 yaralı

Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan kavgada 22 kişi yaralandı

31 Ağustos 2017 23:13

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada biri ağır 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçe merkezinde bir iş merkezinde daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Başından darbe alan yaralılardan biri ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındı.(DHA)

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