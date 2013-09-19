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Yaşam

Mardin'de cezaevi önünde silahlı saldırı; 3'ü çocuk 5 ölü

Mardin'de cezaevi önünde açılan ateşle üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi

19 Eylül 2013 19:04

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi önünde yüzleri maske ile kapalı iki kişi cezaevinde önünde bulunan kişilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda, 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Mardin kent girişinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevinde görüş günü olması nedeniyle, cezaevine ziyarete gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu ailenin üzerine, yüzü maske ile kapalı 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Yaylım ateşine tutulan aile üyelerinden 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları saldırganların olay yerinden yaya olarak kaçtıklarını söyledi.

Saldırı üzerine cezaevi önüne çok sayıda polis ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Mardin Emniyet Müdürü Derviş Kara da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Saldırıda yaşamlarını yitiren 5 kişinin cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, kent giriş ve çıkışları tutuldu. Yetkililer, saldırının bir kan davasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

 

Kimlikleri belirlendi

 

Mardin'de meydana gelen silahlı saldırıda ölen 5 kişinin kimliği belirlendi. Kötek Mahallesi'ndeki Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne, yakınlarını ziyarete giden aynı aile üyelerine yapılan saldırıda Mirza (4) ve Emine (24), Süleyman ve Nevin İpek ile Ayşe Süer hayatını kaybetti.  Saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve ölenlerle bir akrabalığı bulunmayan yaralı kişinin Hasine Amak olduğu öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Mardin Belediyesine ait cenaze aracıyla Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Öte yandan, saldırganların 2 kişi olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 

 

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