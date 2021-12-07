Mardin Valiliği'nin izin vermediği tiyatro oyunu Meclis gündeminde: Kapalı alanlarda yapılan hiçbir etkinliği yasaklanmazken Kürtçe sahnelenecek tiyatro neden yasaklanıyor?

HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, 5 Aralık'ta Mardin'deki Yay Grand Otel'in salonunda Amed Şehir Tiyatrosu'nun Kürtçe sahnelemek istediği Molière'in "Tartuffe" oyununa Mardin Valiliği'nin izin vermemesini Meclis gündemine taşıdı. Dündar, İçişleri Bakanı Süyleman Soylu'ya "Kapalı alanlarda yapılan hiçbir tiyatro etkinliği yasaklanmazken Kürtçe sahnelenecek tiyatro neden yasaklanıyor? Bu ayrımcılığın nedeni nedir?" diye sordu.

TIKLAYIN -Mardin Valiliği Kürtçe tiyatro oyununa izin vermedi

Dündar, oyunun yasaklanma gerekçesi olarak da kentte 15 günde bir ilan edilen eylem ve etkinlik yasağının gerekçe gösterildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde Dündar şu ifadeleri kullandı:

"Amed Şehir Tiyatrosunun yasaklanmaya ilişkin yaptığı açıklama da ise; ilgili otele 'Etkinlik izin belgesi verilmediğinden Mardin'de oynayacağımız "Tartuffe" oyunumuz elimizde olmayan nedenlerle iptal edilmiştir' denildiği belirtilmiştir.

"Organizatörler de gerekli izinler için Valiliğe başvuru yaptıklarını ancak Koronavirüs bahanesi ile programın yapılmasına izin verilmediğini belirtmişlerdir. Oyunun tarihini değiştirerek yeniden başvuru yaptıklarını ancak bu defa da valiliğin otel yetkililerine etkinliği yaptırmamaları yönünde baskı yaptıklarını iddia eden organizatörler: 'Otel yetkilileri arayarak, sözleşmeyi feshettiklerini kaparomuzu da geri ödeyeceklerini söyledi. Gerekçesini sorduğumuzda 'Valilik ile ters düşmek istemiyoruz' cevabını verdiler" dedikleri bilgisini de kamuoyu ile paylaşmışlardır."

Mardin Milletvekili şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1.) Amed Şehir tiyatrosu tarafından Mardin'de sahnelenecek Kürtçe oyunun yasaklanmasının asıl gerekçesi nedir?

2.) Kürtçe tiyatronun yasaklanması Kürt diline ve kültürüne yönelik bir saldırı değil midir?

3.) Mardin Valiliği tarafından otel yetkililerine baskı yapıldığı iddiası doğru mudur?

4.) Bakanlığınızın bu yasaklamada bir etkisi var mıdır?

5.) Konuya ilişkin Bakanlığınız bir açıklama yapacak mıdır?

6.) Kapalı alanlarda yapılan hiçbir tiyatro etkinliği yasaklanmazken Kürtçe sahnelenecek tiyatro neden yasaklanıyor? Bu ayrımcılığın nedeni nedir?