Mardin Valiliği Kürtçe tiyatro oyununa izin vermedi

Mardin Valiliği’nin, Amed Şehir Tiyatrosu tarafından kentte bulunan Yay Grand Otel'in salonunda bu akşam sahnelenmesi beklenen Kürtçe Tartuffe oyununa Koronavirüs gerekçesiyle izin vermediği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine, Mardin'de bulunan Yay Grand Otel'in salonunda bu akşam Amed Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenmesi beklenen Kürtçe Tartuffe oyunu Mardin Valiliği’nin yasağına takıldı. Mardin Valiliği’nin kentte her 15 günde bir aldığı eylem ve etkinlik yasağı kararı oyunun engellenmesine gerekçe gösterildi. Mardin Valiliği oyunun sahnelenmesine izin vermezken, Amed Şehir Tiyatrosu yasak nedeniyle oyunu iptal ettiklerini duyurdu.

Tiyatrodan yapılan açıklamada ilgili otele "Etkinlik izin belgesi verilmediğinden Mardin’de oynayacağımız Tartuffe oyunumuz elimizde olmayan nedenlerle iptal edilmiştir" denildi.

Organizatörler de gerekli izinler için Valiliğe başvuru yaptıklarını ancak Koronavirüs bahanesi ile programın yapılmasına izin verilmediğini söyledi. Oyunun tarihini değiştirerek yeniden başvuru yaptıklarını ancak bu defa da emniyetin otel yetkililerine etkinliği yaptırmamaları yönünde baskı yaptıklarını düşündüklerini belirten organizatörler, "Otel yetkilileri arayarak, sözleşmeyi feshettiklerini kaporamızı da geri ödeyeceklerini söyledi. Gerekçesini sorduğumuzda 'Valilik ile ters düşmek istemiyoruz' cevabını verdiler" dedi.

“Müdahale Kürt kültürünü yasaklama çabası”

"Biz açık şekilde bu müdahalenin tiyatronun dilinin Kürtçe olması, Kürt sanatçılarına, Kürt kültürüne dönük bir engelleme, yasaklama çabası olarak görüyoruz" diyen organizatörler, "Son yıllarda Kürtçe üzerindeki baskı artıyor. Bu engelleme ile yeni bir engelleme daha eklendi. Her gün programlar yapılıyor Mardin’de ama nedense Kürtçe, Kürt kültürü söz konusu olunca bir bahane ile yasaklanıyor" diye belirtti.