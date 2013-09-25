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Yaşam

Mardin KCK davasında 17 tahliye

KCK'ya yönelik Mardin'de düzenlenen operasyonda yakalanan sanıkların 17'si Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi

25 Eylül 2013 23:28

PKK'nın üst yapılanması KCK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan ve Mardin'de "KCK Adalet Komisyonu" kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuklu sanığın yargılandığı duruşmada, 17 tutuklu sanık tahliye edildi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu 17 sanık ile tutuksuz 30 sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında isnat edilen suçlamaları okuyarak savunma yapmaları için söz verdi.
Hazırlanan iddianamede sanıkların telefon görüşmeleri delil olarak gösterildi. Tüm sanıklar kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. 
Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında örgüt üyeliğinden dava açıldığını ve dosyada yer alan delillerin de sadece telefon kayıtlarından oluştuğunu belirterek, müvekkillerinin örgüt ile hiçbir bağlantılarının olmamasından dolayı tahliye talebinde bulundu.  
Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklar İbrahim Dilmaç, Şemsettin Dağhan, Şemsettin Dinç, Abdulcelil Şimdi, Mehmet Nevroz Türk, Abdulrahman Bayhan, Aslan Çelik, Ayten Kahraman, Alaattin Bulut, Halil Doğan, Halit Toğuç, İsmail Bal, Mehmet Yılmaz, Nurettin Işık, Ramazan Keskin, Süleyman Doğan ile Veysi Erdemi hakkında tahliye kararı vererek, duruşmayı erteledi.  
Mardin'de 9 Aralık 2012 tarihinde "KCK Adalet Komisyonu" adı altında gerçekleştirilen operasyonda 47 kişi gözaltına alınmıştı. Davada yargılanan sanıklar hakkında, TCK'nın "terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", suçlarından 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

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