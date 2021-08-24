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Koronavirüs

Mardin'de 11 mahalleye Koronavirüs karantinası

Karantina 14 gün sürecek

24 Ağustos 2021 13:45

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinin kırsaldaki 11 mahallesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle bu akşamdan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Midyat İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Ortaca, Sivrice, Yayavantepe, Budaklı, Gülveren, Doğançay Şenköy, Acırlı, Söğütlü, Yolbaşı mahallelerinde karantina uygulama kararı aldı. Aynı gerekçeyle Nusaybin’de de Tepealtı mahallesi için karantina kararı alındı.

Karantina, bugün saat 19:30’dan itibaren başlayacak ve 7 Eylül 2021 günü saat 05:00’e kadar devam edecek. (ANKA)

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