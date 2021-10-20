Mardin’de kayyım protestolarını takip eden 8 gazeteci haklarında açılan davadan beraat etti

Aralarında gazeteci Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç, Jinnews muhabiri Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak’ın da bulunduğu sekiz kişinin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması 20 Ekim’de Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Duruşmaya gazeteci Ahmet Kanbal, Mehmet Selim Şimdi ile diğer gazeteci ve sanıkların avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nde (MLSA) yer alan habere göre, gazeteci Kanbal savcılığın beraat yönündeki mütalaasına katıldığını belirterek, “Biz mesleğimizi icra ettik. Keyfi bir engelle karşılaştık. Savcılık mütalaasına katılıyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

"Seçilmiş bir belediye başkanının yerine memur atanması her yerde haberdir"

Kanbal ve Oruç’un avukatı Erdal Kuzu, esas hakkında savunma yaptı. Müvekkilinin gazeteci olduğuna dair belgeleri daha önce mahkemeye sunduklarını hatırlatan Kuzu şöyle konuştu:

“Müvekkillerimiz gözaltına alınırken üstlerinden çıkan eşyalar onların gazeteci olduğunun kanıtıdır. Seçilmiş bir belediye başkanının yerine memur atanması dünyanın her yerinde haberdir. Müvekkillerimiz, belediyeye kayyum atanmasının protesto edildiği eylemi gazeteci olarak takip ettiler. Halkın haber alma hakkı vardır. Müvekkillerimiz bu doğrultuda faaliyette bulunmuşlardır. Beraatlerini talep ediyoruz.”

Gazeteci Parlak ve Yalçın’ın avukatı Resul Temur ise şunları söyledi:

“Müvekkillerimiz gazetecilik faaliyeti esnasında gözaltına alınmışlardır. Herhangi bir suç fiilleri bulunmamaktadır. Bu nedenle mütalaa doğrultusunda müvekkillerimiz hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz.”

Diğer sanık avukatları da mütalaa doğrultusunda müvekkillerinin beraatlerini istedi.

İnandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan Mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmasının ardından kentte 20 Ağustos 2019’da yapılan protesto eylemlerini takip eden gazeteciler Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç ile Jinnews muhabiri Rojda Aydın, gazeteciler Nurcan Yalçın ve Halime Parlak, polisin protesto eylemine katılanlara uyguladığı şiddetini görüntüledikleri sırada gözaltına alınmıştı. Beş gazeteci ile birlikte 67 yaşındaki Mehmet Ete, Hamza Ete ve Mehmet Selim Şimdi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şubesinde yedi gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada beşi gazeteci sekiz sanığın her biri için “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” iddiasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis talep edilmişti.

Davanın 27 Nisan 2021 tarihinde görülen ilk duruşmasında avukatlar, gazeteci olan müvekkillerinin haber takibi amacıyla olay yerinde bulunduklarını belirterek gazetecilerin ifadesi alınmadan haklarında beraat kararı verilmesini talep etmişti. Mahkeme ise bu yöndeki talebi reddetmişti.