Marcao'nun eşi Pan Teixeira: Affetmek erdemliktir, yüceliktir

Süper Lig'in ilk haftasına damga vuran olayın kahramanı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi. Galatasaray futbolcu, yaptığı saldırının ardından kulübün alacağı her karara saygı duyacağını açıklarken Brezilyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Arktürkoğlu'na saldırdığı için pişman. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla özür dileyen Brezilyalı stoper, öfkesine yenik düştüğünü söyledi.

Hakkında verilecek karara saygı duyacağını söyleyen Marcao, sosyal medyada ailesine yapılan saldırılardan dolayı üzgün.

Breziyalı futbolcunun eşi Pan Teixeira da sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.

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