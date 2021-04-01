Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz Koronavirüs’e yakalandı. Durumu iyi olan oyuncu evde tedavi görmeye başlarken sete bir süre ara verildi. Deniz'le beraber çalışanlara da Koronavirüs testi yapıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrol oynayan 30 yaşındaki Burak Deniz'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.

Oya Doğan'ın haberine göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi. Alina Boz geçen sene eylül ayında Koronavirüs’e yakalanmış ve evde gördüğü tedavi sonrası virüsü atlatmıştı.Virüse yakalanan Burak Deniz'den konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.