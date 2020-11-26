T24 LogoT24 Logo
Spor

Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu

26 Kasım 2020 08:46

Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın, "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.

Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

TIKLAYIN | Futbol efsanesi Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti

Ahmet Talimciler'in yazısı: "Asi, kahraman, düzenbaz, tanrı"; Diego Armando Maradona

ETİKETLER

Diego Armando MaradonaMaradona ölüm nedenimaradona otopsi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24