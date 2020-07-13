 Maradona, Netflix'e dava açmaya hazırlanıyor

Netflix'in ünlü İtalyan sinemacı Paolo Sorrentino'nun çekeceği "The Hand of God" ("Tanrının Eli") adlı film için yeşil ışık yaktığı haberleri üzerine, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona dava açmaya hazırlanıyor.

Maradona 1986 yılında İngiltere'ye attığı ünlü gole atfen "Tanrının eli attı o golü" cümlesinden hareketle kendisinden izin alınması gerektiğini ileri sürüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Netflix ise filmin bir spor filmi olmadığını ve Maradona hakkında olmadığını açıkladı. Açıklamaya göre film Sorrentino'nun 1980'li yıllarda Napoli'de geçen gençlik yıllarını anlatan kişisel bir hikayeye dayanıyor.

Maradona'nın hukuki temsilini üstlenen avukatları hafta sonu Twitter'dan bir açıklama yaparak bir dava açacaklarını söylediler. Son iddialara karşılık Netflix yeni bir açıklama yapmadı.

80'li yıllarda Napoli futbol takımının yıldız futbolcusu olan Maradona, filmin anlatacağı yıllarda kentin ikonik simgelerinden biriydi. Yönetmen Sorrentino'nun da Napoli'yi tuttuğu ve futbol fanatiği olduğu biliniyor.