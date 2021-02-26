MAPEG, 606 adet maden sahasını ikinci defa ihaleye açtı

MAPEG, 68 ilde 606 adet maden sahasını ikinci defa ihaleye açtı. Danıştay 13. Dairesi, MAPEG’in ülke genelinde 766 adet maden sahasını aynı anda ihaleye çıkarılmasına karşı açılan davanın reddi kararını bozmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce (MAPEG) 68 ilde 606 adet maden sahası ikinci defa ihaleye açıldı. MAPEG, hukuki durumları sona eren ve ihaleye açılmasına rağmen müracaat yapılmayan yerleri tekrardan ihaleye açtı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre 20 Nisan’da ihaleler başlayacak.

Davanın reddi kararı bozulmuştu

Geçtiğimiz hafta, Danıştay 13. Dairesi, tepkiyle karşılanan MAPEG’in ülke genelinde 766 adet maden sahasını aynı anda ihaleye çıkarılmasına karşı açılan davanın reddi kararını bozdu.

MAPEG ülke genelinde 68 ilde toplam 766 yeni maden sahasının arama ve işletmeleri için geçen yıl ihaleye çıkmıştı. Bazı sahaların tarım alanları, ormanlar, antik kent veya doğal yaşam alanlarına çok yakın mesafede olduğuna dikkat çeken yaşam savunucuları maden ihalesinin iptali için dava açtı.

Ankara İdare Mahkemesi davayı incelenmeksizin reddine karar verdi. Bölge sakinlerinin avukatı İsmail Hakkı Atal davayı Danıştay’a taşıdı. Davayı inceleyen Danıştay 13. Dairesi alt mahkemenin davanın reddi kararını bölge sakinlerinin lehine bozdu.