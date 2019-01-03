Manzara muhteşem değil mi, “Su o kadar berrak ki, tam tatil yapılacak yer” demeyin; burası Yatağan Termik Santrali'nin atık su bölgesi

T24

Yeryüzü Derneği, Muğla’daki Yatağan Termik Santrali’nin atık su bölgesinden bir fotoğraf paylaşarak bölgedeki çevre kirliliğine dikkat çekti.

Atık su toplama bölgesindeki göletin fotoğrafını paylaşarak, “Manzara muhteşem değil mi” diye soran Yeryüzü Derneği, şöyle devam etti:

“Su o kadar berrak ki. Tam tatil yapılacak bir yer demeyin. Burası Yatağan Termik Santrali'nin atık su bölgesi. Suyun berraklığı içinde hiç canlı yaşamamasından. Çünkü suda sülfürik asit var. Sonuçları neler dersiniz?”

Çevreye etkileri tartışma konusu olan Yatağan Termik Santali ve çevredeki diğer kömürlü işletmelere dair Avrupa İklim Ağı (CAN Europe) tarafından, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ortaklığıyla yapılan ‘Kömürün Gerçek Bedeli: Muğla’ adlı araştırmanın kasım ayındaki sonuçlarına göre, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallerinden kaynaklanan hava kirliliği 1983-2017 yılları arasında en az 45 bin erken ölüme sebep oldu.