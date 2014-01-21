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Çevre

Manyas Gölü 200 metre çekildi

En son 2007 yılı temmuz ayında ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Manyas Kuş Gölü'nde su seviyesi 50-60 santimetre seviyesine düşerken, göl yaklaşık 2 kilometre çekilmişti

21 Ocak 2014 15:25

Balıkesir'in Bandırma ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası A sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuş Gölü'nde azalan su seviyesı doğal yaşamıda tehdit ediyor.

Ülkenin özellikle batı bölgelerinde 2013 yılı ve 2014 yılının ilk aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle tarım ve doğal yaşam da tehdit altında. İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında hava sıcaklığının 17-19 derece de seyretmesi ve beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle Manyas Kuş Gölü yaklaşık 200 metre çekildi.

Manyas Kuş Gölü'ne kıyısı olan Bereketli Köyü Muhtarı Süleyman Sigo, geçtiğimiz yıl ve bu yıl beklenen yağışın olmaması ve göldeki kapakların açılması nedeniyle su seviyesinin düştüğünü söyledi.

En son 2007 yılı temmuz ayında ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Manyas Kuş Gölü'nde su seviyesi 50-60 santimetre seviyesine düşerken, göl yaklaşık 2 kilometre çekilmişti.

Kuş Cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve Kuş Gölündeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme sahip olurken yaklaşık 407 türden canlıya yaşam kaynağı oluyor.

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