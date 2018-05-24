Manuş Baba'nın mezuniyetine 2 ders engeli

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- MÜZİK dünyasında hızlı çıkış yakalayan \'Manuş Baba\' adıyla bilinen Mustafa Özkan\'ın (32) Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü\'nde öğrenci olduğu, iki dersten kaldığı için mezun olamadığı öğrenildi. AÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, \"Birisi bitirme tezi olmak üzere 2 dersi var\" dedi.

\'Dönersen Islık Çal\', \'Eteği Belinde\', \'Haberin Var mı?\' gibi popüler şarkılarla adını duyuran Manuş Baba, farklı tarzda saç stilinin yanı sıra sahne adıyla da ilk günden beri hayranlarında merak uyandırdı. Şarkıcının, çocukken anneannesinin kendisine \'küçük, güzel çocuk\' anlamında \'manuş\' diye seslenmesiyle bu adı kullandığı, konuşmaya başladığında ağzından çıkan ilk kelimenin \'baba\' olması nedeniyle de sanatçıya çevresinde \'Manuş Baba\' denildiği öğrenildi.

Müzik dünyasında hızlı çıkış yakalayan ve Türkiye\'nin hemen her bölgesinde farklı birçok etkinlikte konserler veren Manuş Baba\'nın hayatına dair ilginç bir detay ortaya çıktı. Mersin\'in Tarsus ilçesinde doğan ve çocukluğunun büyük bölümünü burada geçiren Manuş Baba, 1996 yılında ailesiyle Antalya\'ya yerleşti. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya\'da tamamlayan şarkıcı, üniversiteye hazırlanırken babasının aldığı gitarla müziğe ilk adımı attı ve 2010 yılında AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü\'nü kazandı. 2017 yılında çıkardığı \'Dönersen Islık Çal\' albümüyle profesyonel olarak müziğe giriş yapan sanatçının 2010 yılında başladığı müzik bölümünü bitirmediği öğrenildi.

\'İKİ DERSİ KALDI\'

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, okullarında öğrenim görüp profesyonel yaşamda iyi yerlere gelen çok sayıda insan yetiştirdiklerini söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin Türkiye\'nin ilk 5 fakültesi arasında yer aldığını belirten Dekan Eravşar, Manuş Baba\'nın mezun olamayan ancak yakaladığı ünle gurur duydukları bir öğrencileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Eravşar, şarkıcının birisi bitirme tezi olmak üzere iki dersten kaldığını söyledi. Manuş Baba\'nın bunları tamamlaması halinde mezun olabileceğini belirten Dekan Osman Eravşar, \"Aslında bırakmamış olsa tezini tamamlayabilir ve mezun olabilir. Arkadaşlarımız kendisiyle iletişim halinde\" dedi.

\'PROGRAMI ÇOK YOĞUN\'

Manuş Baba\'nın menajeri Murat Kınay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının çok yoğun konser programı olduğunu söyledi. Manuş Baba\'nın üniversiteye devam edebilmesi için Antalya\'ya yerleşip dersleri takip etmesi gerektiğini, ancak şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Kınay, ikinci albüm için hazırlıklara başladıklarını söyledi.



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