Manuş Baba 3. havalimanındaki konserlerini iptal etti

Şarkıcı Manuş Baba 19 - 24 Eylül 2018 tarihleri arasında 3. havalimanında Teknofest kapsamında vereceği konserlerini iptal etti.

Sosyal medya hesabından çaıklama yapan Manuş Baba, "19 - 24 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak konserlerin iptal edilmiştir" dedi.

3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen 'Teknofest' etkinliğinde katılımcı sanatçılar arasında olan Manuş Baba konserlerini neden iptal ettiğini açıklanmazken, konserlerin iptal gerekçesinin çalışma koşullarını protesto ettiği için tutuklanan işçiler için olduğu tartışılıyor.

Manuş Baba'nın 'Teknofest' etkinliğine katılması sosyal medyada günlerdir tepkiyle karşılanmıştı.

Ne olmuştu?

2013 yılında ihalesi yapılan ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak tanıtılan 3. havalimanında kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden 24'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.